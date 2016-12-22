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Общество | Двух перевозчиков оштрафовали на 20 тыс. после ДТП с автобусами № 2а и 6

22.12.2016|14:55
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Мировые судьи Пензы и Пачелмского района рассмотрели дела в отношении местных жителей, которые осуществляли предпринимательскую деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией (ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ).

Проверки перевозчиков были инициированы Ространснадзором на основании информации, полученной от регионального УГИБДД.

Так, 24 августа в 9:35 напротив дома № 52 на проспекте Победы произошло ДТП с участием микроавтобуса Citroen Jumper, который следовал по маршруту № 2а. При торможении в салоне упали и получили телесные повреждения две пассажирки (у одной женщины диагностировали ушиб мягких тканей головы, у другой - перелом лодыжки).

Во втором случае, с пачелмским перевозчиком, ДТП случилось 19 октября в 17:15 вблизи дома № 2Б на проспекте Строителей.

Водитель автобуса малого класса Ford Transit, перевозивший пассажиров по маршруту № 6, не выбрал безопасную скорость и врезался в стоявший ВАЗ-21099. В результате получили травмы водитель легкового автомобиля и пассажир микроавтобуса (ушибы мягких тканей головы и коленного сустава).

Проведенные инспекторами территориального управления Ространснадзора по согласованию с прокуратурой проверки показали, что предприниматели допускали различные нарушения, в том числе касающиеся режима работы водителей.

Изучив материалы дел, судьи в обоих случаях признали перевозчиков виновными и назначили им наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

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Гость|22.12.2016 17:49|

как то маловато штрафов выписали, за такие нарушения нужно по 200 тыс. выписывать. плюс с водятлов по 20 т. р.с последующим лишением удостоверения на пожизненно.

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