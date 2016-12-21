Мэр города Виктор Кувайцев встретился с пензенскими учителями и воспитателями.
«Мы понимаем, что ваши проблемы усугубляются из-за устаревающей материально-технической базы. Пока муниципалитет не в состоянии выделять средства в полном объеме», - отметил Виктор Кувайцев.
Одной из тем разговора стала занятость школьников в зимние каникулы. Пока все будут отдыхать, учителям предстоит вовлекать детей и взрослых в массовые мероприятия.
«Мы с вами обязаны сделать так, чтобы окружающим было интересно, а нам спокойно», - заявил начальник Управления образования г. Пензы Юрий Голодяев.
Виктор Кувайцев подчеркнул: бюджет скромный, но на решение самых острых школьных и детсадовских проблем деньги найдут.
Пока все будут отдыхать учителя будут развлекать всех... Вот дела. Учитель такой же человек как и эти чиновники как... Мы все. У него тоже есть семья, дети. Получается, пока учитель развлекает детей в школе- его собственные дети предоставлены сами себе надо отходить от подобной политики. Мы росли - такого не было дурдома