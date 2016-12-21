21.12.2016 | 18:16

Мэр города Виктор Кувайцев встретился с пензенскими учителями и воспитателями.

«Мы понимаем, что ваши проблемы усугубляются из-за устаревающей материально-технической базы. Пока муниципалитет не в состоянии выделять средства в полном объеме», - отметил Виктор Кувайцев.

Одной из тем разговора стала занятость школьников в зимние каникулы. Пока все будут отдыхать, учителям предстоит вовлекать детей и взрослых в массовые мероприятия.

«Мы с вами обязаны сделать так, чтобы окружающим было интересно, а нам спокойно», - заявил начальник Управления образования г. Пензы Юрий Голодяев.

Виктор Кувайцев подчеркнул: бюджет скромный, но на решение самых острых школьных и детсадовских проблем деньги найдут.