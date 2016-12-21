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Общество | Виктор Кувайцев встретился с пензенскими учителями и воспитателями

21.12.2016|18:16
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Мэр города Виктор Кувайцев встретился с пензенскими учителями и воспитателями.

«Мы понимаем, что ваши проблемы усугубляются из-за устаревающей материально-технической базы. Пока муниципалитет не в состоянии выделять средства в полном объеме», - отметил Виктор Кувайцев.

Одной из тем разговора стала занятость школьников в зимние каникулы. Пока все будут отдыхать, учителям предстоит вовлекать детей и взрослых в массовые мероприятия.

«Мы с вами обязаны сделать так, чтобы окружающим было интересно, а нам спокойно», - заявил начальник Управления образования г. Пензы Юрий Голодяев.

Виктор Кувайцев подчеркнул: бюджет скромный, но на решение самых острых школьных и детсадовских проблем деньги найдут.

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Гость|21.12.2016 23:05|

Пока все будут отдыхать учителя будут развлекать всех... Вот дела. Учитель такой же человек как и эти чиновники как... Мы все. У него тоже есть семья, дети. Получается, пока учитель развлекает детей в школе- его собственные дети предоставлены сами себе надо отходить от подобной политики. Мы росли - такого не было дурдома

Гость|21.12.2016 23:11|

Дети должны находиться в семьях. Хоть немного пообщаться с родителями. А родители будут меньше пить в праздник.

Гость|21.12.2016 23:20|

Бедные учителя!Не дай бог кому такую профессию!Скоро никто не пойдёт в школу работать! Ни за какие деньги!

Гость|21.12.2016 23:24|

А почему учителя только бедные? Работники культуры, библиотекари по 10 тысяч получают и ни один праздник еще дома не были. Дети их предоставлены сами себе. Ни в кино, ни на каток, никуда с семьей пойти нет времени

Гость|21.12.2016 23:29|

Учитель отвечает за каждый чужой чих.

Гость|21.12.2016 23:30|

Каникулы даются и родителям для занятий с собственными детьми.Родители будут беспробудно пить,а учителя развлекай.Вот пусть Кувайцев и Голодяев развлекают.

Гость|21.12.2016 23:33|

всем интересно, а нам (Голодяеву)- спокойно!Очень удобно ! И козлов отпущения нашли!

Гость|22.12.2016 05:57|

Сделали из учителей шутов и ждут что их потом уважать будут. Нашли крайних! А оплата двойной будеи за работу в праздничные дни?

Гость|22.12.2016 08:27|

Тройной

Гость|22.12.2016 08:45|

Мало того, что педагоги бросают своих детей в каникулы, на мероприятия никто не приходит,у людей свои планы на выходные. А местному начальству не мешало узнать об этом мнение населения, так ещё и план дадут сколько человек ДОЛЖНЫ придти на мероприятие.

Гость|22.12.2016 09:17|

ШОУ маски продолжаются.Лицо на фото нужно по проще сделать,чтобы расположить к себе ,тогда услышат и поймут.

Гость|22.12.2016 09:17|

У детей родители есть пусть их и развлекают. Пока учителя будут в праздники работать, родители будут бухать, вместо того чтобы заняться своим чадом

Гость|22.12.2016 09:44|

Ох как задрали этим " надо"," должны"," обязаны".Его внуки ходят на эти мероприятия?

Гость|22.12.2016 10:20|

Заботятся они! Забота ваша в отчётах именуется "охватить" и "привлечь". Все распорядились по цепочке, а единственные исполнители выругались, поставили своему ребёнку суп в микроволновку и пошли "охватывать" и "привлекать". Когда уже закончится эта бюрократическая мерзость и скотское чинопочитание, не имеющие ничего ни с воспитанием, ни с жизнью вообще??

Гость|22.12.2016 10:30|

Везут на том, кто везёт. Учителям надо искать адекватных профсоюзных лидеров, наделять их полномочиями выступать и заключать соглашения от имени педсостава. А то вас скоро и в летний отпуск будут ежедневно тягать в школу под разными предлогами, а вы так и будете на совещаниях молча как крабы челюстями шевелить, а потом за углом друг-другу изливать как это всё вас давным-давно достало.

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Имя: Гость
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