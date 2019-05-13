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Не забудь! | 14 мая поздравим фрилансеров

13.05.2019|17:00
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14 мая в России отмечается День фрилансера. Слово freelancer означает «вольный стрелок». Им называют работника, не состоящего в штате какой-либо организации, а самостоятельно выбирающего заказчиков.

Как правило, «вольным стрелкам» нашего времени помогает Интернет: фрилансеры трудятся вне стен офисов дизайнерами, программистами, менеджерами, копирайтерами, журналистами.

В историю 14 мая вошло несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1878 году было запатентовано в качестве торговой марки название «вазелин», которое происходит от немецкого слова wasser - «вода» и греческого elaion - «оливковое масло».

В 1900-м в Париже начались II летние Олимпийские игры. В 1905-м состоялось открытие панорамы, созданной к 50-летию обороны Севастополя во время Крымской войны 1853-1856 годов.

В 1948-м было провозглашено государство Израиль, а в 1973-м вывели на орбиту первую американскую орбитальную станцию.

В народном календаре сегодня Еремей Запашник - от имени святого Иеремии, второго из четырех великих пророков, упомянутых в Ветхом Завете.

В это время на Руси шла вспашка и засев полей - трудная, изнурительная работа. Из-за созвучия имени святого со словом «ярмо» крестьяне верили, что пророк Иеремия помогает в этом труде тем, кто его просит.

Существовала особая примета: чтобы урожай был богатым, на Еремея не давали взаймы.

Именины в этот день отмечают Герасим, Ефим, Еремей, Игнатий, Макар, Нина, Пафнутий и Тамара.

14 мая родились королева Франции, супруга Генриха IV Маргарита Валуа, английский промышленник, социалист-утопист Роберт Оуэн, советский легкоатлет Валерий Брумель, российский композитор-песенник Владимир Матецкий («Лаванда», «Луна, луна», «Было, но прошло», «Дикие лебеди», «Хуторянка») и американский программист, основатель сети Facebook Марк Цукерберг.

Растущая луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю этот день благоприятен практически для любого труда - вы сделаете гораздо больше, чем запланируете.

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