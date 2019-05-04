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Не забудь! | 5 мая - Международный день борьбы за права инвалидов

04.05.2019|14:35
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Сегодня, 5 мая, во всем мире отмечается Международный день борьбы за права инвалидов.

По данным статистики, количество людей с ограниченными возможностями в России приближается к 13 миллионам. Эта категория населения является одной из самых незащищенных. Поэтому цель мероприятий, проходящих 5 мая, - обратить внимание общественности на проблему обеспечения прав инвалидов.

Сегодня также отмечается Международный день акушерки. Женщины этой профессии помогают новорожденным появляться на свет, от их подготовки зависят жизнь и здоровье матери и ребенка.

5 мая в России - профессиональный праздник водолазов. Именно в этот день в 1882 году в Кронштадте была основана первая в мире водолазная школа.

Профессиональный праздник - День шифровальщика - отмечают сегодня и сотрудники криптографической службы России. Она была учреждена 5 мая 1921 года постановлением Совета народных комиссаров.

Для православных сегодня наступила Антипасха - последний день пасхальной недели. На Руси именно на этот день (у славян - Красная горка) приходилось больше всего свадеб, устраивались гуляния, сватовство. Популярна дата среди будущих молодоженов и сейчас.

В истории этот день известен несколькими знаменательными событиями. В 1764 году в Санкт-Петербурге открылся Смольный институт благородных девиц, в 1921-м в Париже был впервые представлен знаменитый аромат «Шанель № 5», а в 1949-м создан Совет Европы.

В народном календаре сегодня день Луки, покровителя врачей и живописцев. Наши предки в это время высаживали на грядки лук.

Именины 5 мая празднуют Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Климент, Лука, Платон и Федор.

Сегодня родились немецкий философ-экономист Карл Маркс, польский писатель Генрик Сенкевич и советский поэт и прозаик Евгений Долматовский.

Убывающая Луна находится в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, это не подходящий день для работы. Его лучше провести дома и посвятить размышлениям.

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