03.03.2019 | 08:59

В понедельник, 4 марта, начинается Сырная неделя - Масленица. Этот древний славянский праздник отмечается за неделю до Великого поста.

На Масленицу принято печь блины, которые по своей форме напоминают солнце. В это время оно разгорается ярче и делает зимние дни длиннее, предвещая скорый приход весны и тепла. Каждый день праздничной недели предполагает особый обряд. Понедельник - это «Встреча».

С 2009 года в первый понедельник марта в России по инициативе Санкт-Петербургского государственного драматического театра «Приют комедианта» отмечается День театрального кассира.

Труд этих людей не всегда заметный, но очень важный: именно они помогают зрителям ориентироваться в культурной жизни города и в то же время обеспечивают материальное благополучие театров.

В этот день 142 года назад состоялась премьера балета «Лебединое озеро» на музыку Петра Ильича Чайковского. Трудно представить, что единственная прижизненная постановка теперь уже классического балета фактически закончилась провалом.

Авторами либретто выступили танцор Василий Гельцер и директор московских театров Владимир Бегичев, а постановщиком и хореографом – Вацлав Рейзингер. Причиной провала «Лебединого озера» на сцене московского Большого театра могла стать слабая хореография или сценография спектакля.

Только спустя 18 лет балет поставили вновь, но уже в Санкт-Петербурге. Хореография и трактовка Петипа потрясли публику и сделали «Лебединое озеро» главным русским шедевром балетного искусства.

А уже в советские времена оно оказалось символом смены эпох или тревожных новостей. Стоило «Лебединому озеру» появиться на экранах, россияне начинали шутить про изменение политического курса.

4 марта 1818 года в Москве был открыт памятник Минину и Пожарскому, деньги на который собирали всем миром. Автором проекта стал известный скульптор Иван Мартос. Прежде чем памятник воздвигли, по стране разослали гравюры с изображением утвержденного проекта, «дабы оный был известен всем россиянам».

Монумент открывали при огромном скоплении народа, в присутствии императора и членов его семейства. Александр Пушкин писал Петру Вяземскому, что наблюдал, как при этом один из мужиков говорил другому: «Смотри, какие в старину были великаны! Нынче народ омелел».

В народном календаре сегодня день Архипа и Филимона. На Руси на Архипа женщины стряпали как можно больше всякой снеди, чтобы в доме водился достаток. В крестьянских семьях угощали нищих и убогих.

А святого Филимона в народе называли просто – Филя Вешний. Считалось, что если в этот день увидишь белого зайца, то еще будут снегопады, а встреча с серым русаком обещала близкое тепло.

Именины сегодня отмечают Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Федор и Федот.

4 марта родились итальянский композитор Антонио Вивальди, французский композитор Поль Мориа, народная артистка РСФСР Лариса Лужина, заслуженный артист РФ Борис Моисеев и российский футболист, заслуженный мастер спорта России Вячеслав Малафеев.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, день отлично подходит для общения: дружеских встреч, посиделок с родственниками и романтических свиданий.