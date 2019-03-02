02.03.2019 | 13:09

Сегодня, 3 марта, отмечается несколько праздников мирового масштаба. Один из них - Всемирный день дикой природы. Он должен напомнить о необходимости бережно относиться к флоре и фауне и беречь биологическое разнообразие на планете. Кроме того, этот День напоминает нам о необходимости усиления борьбы с преступлениями в отношении дикой природы.

Также сегодня отмечается Всемирный день писателя. Он был учрежден по решению 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба (International PEN Club) в 1986 году. Сам же ПЕН-клуб был основан в Лондоне в 1921-м. Название организации - аббревиатура, образованная первыми буквами английских слов Poets (поэты), Essayists (очеркисты), Novelists (романисты). При этом аббревиатура читается как слово pen («перо, ручка с пером» в переводе с английского).

В первое воскресенье марта празднуется Международный день детского телевидения и радиовещания. Профессиональный праздник отмечают люди, которые заняты производством детских телепрограмм и радиопередач, а также молодежь, связавшая свою деятельность со средствами массовой информации.

В Советском Союзе первым молодежным радиоканалом стала радиостанция «Юность», позывные которой впервые прозвучали в эфире 16 октября 1962 года, а через два года вышла в эфир знаменитая телепередача «Спокойной ночи, малыши!».

И в Пензе есть те, для кого 5 марта праздник: 11 канал выпускает детские программы собственного производства - «От рассвета до заката», «В гостях у Мули» и «Тин-клуб».

Всемирный день охраны здоровья уха и слуха отмечается 3 марта по инициативе Всемирной организации здравоохранения. На сегодняшний день потеря слуха считается самой распространенной сенсорной формой инвалидности в мире. По данным ВОЗ, от глухоты и нарушений слуха страдают примерно 360 миллионов человек.

3 марта произошло несколько важных исторических событий. В 1613 году Земский собор избрал российским царем Михаила Федоровича, ставшего первым из династии Романовых. В 1861 году в России обнародовали «Манифест об отмене крепостного права». В 1875-м состоялась премьера оперы Жоржа Бизе «Кармен». В 1918-м был подписан Брест-Литовский договор, ознаменовавший выход России из Первой мировой войны. В 1920-м в Москве открылся Дом печати (ныне - центральный Дом журналиста). А в 1923-м вышел в свет первый номер американского журнала Time.

В этот день родились основоположник телефонии Александр Белл, писатель Юрий Олеша, нобелевский лауреат биохимик Артур Корнберг, актеры Римма Маркова и Олег Даль.

В народном календаре 3 марта - Овсянки. В этот день почитали птичку-овсянку, которая слыла вестницей скорого тепла. Женщины пекли «овсяники» - овсяное печенье. Вы можете его приготовить, если у вас есть желание посвятить воскресный день исторической кулинарии.

Потребуется по 400 г овсяной и пшеничной муки, 250 мл теплого молока, 300 г сахара, 1 столовая ложка крахмала, 2 чайные ложки соды и 200 г сливочного масла. Ингредиенты нужно размешать, раскатать, вырезать стаканом кругляшки или полумесяцы и испечь.

Именины отмечают сегодня Анна, Василий, Виктор, Владимир, Кузьма, Лев и Павел.

Убывающая Луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь рекомендует сегодня поддерживать себя в легком состоянии духа, стараться избегать выяснения отношений и других волнений.