01.03.2019 | 16:30

Сегодня, 2 марта, отмечается необычный праздник - день рождения спички. Почему он привязан к этой дате, неизвестно, но, как говорится, так исторически сложилось.

«Возьмем хлеба с мясом, трубки, два-три мешка, клубок бечевок для змея да немножко этих новых штучек, которые называются серными спичками. Знаешь, я не раз пожалел, что их со мной не было». Помните? Эти слова говорит Том Сойер своему другу Геку Финну, уговаривая пойти в пещеру за сундучком с сокровищами.

Оказывается, спички - совсем недавнее изобретение человечества. Чаще всего исследователи датируют это событие 1805 годом, когда французский химик Шапсель продемонстрировал первые самозажигающиеся спички. Первая мануфактура по производству таких спичек была зарегистрирована в Вене в 1813 году. Эти первые спички были невероятно дороги и весьма опасны.

Первые безопасные спички начали производить в 1851 году в Швеции братья Лундстремы, поэтому долгое время такие спички именовали шведскими. В 1855 году они были представлены на международной выставке в Париже и получили золотую медаль. С этого момента спичка начала триумфальное шествие по всему миру и после некоторых усовершенствований дошла до наших дней. Кстати, в России слово «спичка» произошло от «спица» - заостренная деревянная палочка.

2 марта в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1796 году Наполеон Бонапарт получил назначение на пост командующего французской армией, в 1837-м Михаил Лермонтов был арестован за стихотворение «Смерть поэта», в 1911-м в Москве состоялось первое выступление русского народного хора, созданного Митрофаном Ефимовичем Пятницким, а в 1983-м был презентован первый компакт-диск.

В этот день родились русский поэт Евгений Баратынский, русский педагог Николай Ушинский, первый президент СССР Михаил Горбачев, народная артистка СССР Ия Саввина, народный артист РСФСР Юрий Богатырев, модельер Вячеслав Зайцев.

В народном календаре 2 марта - день Федора Тирона и Мариамны Кикиморы. Великомученик Федор Тирон из-за своего имени превратился на Руси в «Тирана», который, по народной легенде, одумался и стал защищать народ. Ему молились о том, чтобы нашлись украденные вещи и потерявшиеся люди. А праведная старица Мариамна почему-то обернулась кикиморой - женой домового или лешего, которая любит путать пряжу и разматывать клубки. Однако именно Мариамну женщины просили защитить от проделок кикиморы.

Именины сегодня отмечают Анна, Марианна, Мария, Михаил, Николай, Павел, Порфирий, Роман и Федор.

Убывающая Луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь предупреждает, что сегодня возможны перепады настроения, и рекомендует настроиться на спокойное отношение к происходящему.