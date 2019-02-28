28.02.2019 | 15:11

Сегодня, 1 марта, - день, когда вы можете с широкой улыбкой на лице сказать себе и близким: «С первым днем весны!». И хотя март, как известно, непредсказуем на погоду, все равно солнце будет с каждым днем светить все ярче, а время, когда земля покроется зеленой травой, - все ближе.

1 марта в России отмечается День кошек. Если у вас есть котик или кошечка, то сегодня просто сам бог велел угостить их вкусненьким и рассказать, какие они замечательные. Поверьте, многие кошки весьма падки на похвалу и чутко реагируют на добрые слова довольным мурлыканьем.

Кстати о комплиментах: сегодня расточайте их не только кошкам, но и людям. Ведь 1 марта отмечается Всемирный день комплимента. Так что сегодня должны звучать слова похвалы, восхищения и одобрения. Главное, чтобы они были искренними!

Еще 1 марта поздравления принимают эксперты-криминалисты МВД России. Кроме того, сегодня отмечаются Всемирный день гражданской обороны, День хостинг-провайдера в России и День Забайкальского края.

Жители Исландии сегодня отмечают День пива: 1 марта 1889 года в стране был отменен сухой закон, действовавший 75 лет. День пива празднуется во всех барах и ресторанах. Кроме того, проводится пивной фестиваль.

1 марта произошло и несколько важных исторических событий. В 1555 году Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний, в 1872-м в Йеллоустоуне открылся первый национальный парк США, в 1873-м Ремингтон начал производство первой пишущей машинки, а в 1954 году американцы произвели взрыв водородной бомбы на атолле Бикини.

В этот день родились итальянский живописец эпохи Возрождения Сандро Боттичелли, японский писатель Акутагава Рюноскэ, американский музыкант Гленн Миллер, советский и российский конструктор ракетной техники Борис Черток, композитор Евгений Дога, артист Бронислав Брондуков и поп-певец, бывший солист группы Modern Talking Томас Андерс.

В народном календаре 1 марта - Ярилин день. Так как Ярило был богом весеннего солнца, силы и расцвета силы, наши предки верили: беременные женщины в этот день должны погреться на солнышке, которое даст им сил для вынашивания ребенка.

Если ночью выпадал снег, то считалось, что дорожку до колодца надо расчищать детям: тогда они будут здоровыми, а в доме воцарится счастье.

Именины сегодня отмечают Даниил, Илья, Макар, Павел, Памфил, Порфирий, Самуил и Юлиан.

Убывающая Луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь предупреждает, что сегодня организмом могут овладеть лень и апатия. Поэтому следует избегать активности и действовать неторопливо и обдуманно.