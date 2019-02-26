26.02.2019 | 15:04

Если сегодня у вас найдется свободное время, посетите Пензенский зоопарк. Не мешкайте, проходите прямо к одной из главных его достопримечательностей - белому медведю. Посмотрите, как он плавает в бассейне, с какой непередаваемой грацией движется по снегу, как мотает аккуратной головой.

Нет времени на зоопарк? Тогда просто вспомните детскую сказку про медвежонка Умку. Ведь 27 февраля отмечается Международный день полярного медведя (в России его называют Днем белого медведя).

Белые медведи обитают на территории пяти стран: России, Норвегии, Канады, Гренландии и Соединенных Штатов Америки (на Аляске). Этот вид находится под угрозой исчезновения.

Белые гиганты прекрасно чувствуют себя при температурах минус 45 градусов и ниже. Тепло сохраняется благодаря меху и толстому слою подкожного жира, а также малым размерам ушей и хвоста. Взрослые самцы имеют массу от 350 до 550 кг, медведицы - от 150 до 300 кг. Самый крупный самец полярного медведя, зарегистрированный за всю историю наблюдения за этими животными, весил тонну.

Также сегодня в России отмечается День Сил специальных операций. ССО России - высокоподвижная, специально обученная, технически оснащенная, хорошо экипированная армейская группировка сил Минобороны РФ. Ее предназначение - выполнение специальных задач (при необходимости - с применением военной силы) как внутри страны, так и за рубежом, как в мирное, так и в военное время. Группа находится в постоянной высокой готовности к немедленному применению.

27 февраля в истории произошло несколько важных событий. В 1598 году Земский собор избрал царем Бориса Годунова и принес ему присягу на верность, в 1879-м получили искусственный подсластитель сахарин, в 1964-м был спущен на воду первый в мире туристический подводный аппарат - мезоскаф «Огюст Пикар», а в 1997-м объявили о первом успешном клонировании млекопитающего - овечки Долли.

27 февраля родились многие творческие личности. Это живописец Николай Ге, оперный певец Энрико Карузо, артисты Гелена Великанова, Евгений Урбанский, Татьяна Догилева, певица Анне Вески, киноактриса Элизабет Тейлор.

В народном календаре 27 февраля - Кирилл Весноуказчик. Если в этот день была хорошая погода, то впереди еще ожидалось похолодание. Мужчины выходили на будущую пашню и утаптывали снег, чтобы удержать влагу на полях.

Этот день носил еще одно название - Бабьи взбрыксы. Женщины несли гостинцы повитухам, которые принимали у них роды.

Именины отмечают Авраам, Георгий, Исаакий, Кирилл, Константин, Михаил, Рафаил, Трифон и Федор.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь рекомендует сегодня заниматься лишь самыми простыми вопросами и не принимать серьезных решений. Постарайтесь довести до конца ранее начатые и подзабытые дела.