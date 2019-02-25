25.02.2019 | 14:26

Сегодня забудьте о том, что нужно куда-то мчаться, что-то немедленно делать, с кем-то не откладывая в долгий ящик решить тот или иной вопрос. Представьте себе чудесное животное под названием «гигантский ленивец» и попробуйте подражать ему. Потому что 26 февраля в мире отмечается чудесный праздник - День неторопливости (его еще называют Днем медлительности).

Интересно, что впервые его в 2007-м отметили эмоциональные и активные итальянцы. Они решили день в году посвящать милым повседневным мелочам. Инициаторами праздника выступила итальянская ассоциация «Искусство медленно жить», провозгласившая лозунг: «Не торопись и насладись моментом».

В этот день в Риме проводится «медлительный марафон», участником которого может стать любой желающий. Дистанцию в 300 метров нужно преодолеть не быстрее, чем за 87 минут, ни разу не останавливаясь. А в Милане в этот день чрезмерно торопящимся прохожим даже выписывают символические штрафы.

Праздник поддержали многие города мира: Лондон, Париж, Нью-Йорк и другие, придав ему еще одно направление - «медленное питания». В этот день идеологи призывают отказаться от фастфуда и принимать здоровую и качественную пищу, смакуя каждый кусочек.

26 февраля в истории произошло несколько знаменательных событий. В этот день в 1712 году был основан Тульский оружейный завод, в 1878-м появился термин «микроб», в 1935-м прошли первые испытания радара, в 1936-м в Германии выпустили первый автомобиль Volkswagen.

26 февраля родились французский классик Виктор Гюго, изобретатель джинсов Леви Страусс, соратница Владимира Ленина Надежда Крупская, русский философ, историк и общественный деятель Петр Струве, народный артист РСФСР Евгений Жариков.

В народном календаре 26 февраля - Мартинианов день. Считалось, что Мартиниан помогает сохранить семью и избавиться от соблазнов. На Руси в этот день молились об укреплении семьи и брака, просили согласия и мира в доме.

Мартинианов день также называли светлым: ночью выходили во двор и окликали звезды, чтобы их свет прибавил зоркости глазам.

Именинники 26 февраля Анна, Артемий, Василий, Вера, Владимир, Гавриил, Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Леонтий, Мартин, Михаил, Николай, Павел, Светлана и Тимофей.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь рекомендует посвятить день общению и переговорам: люди сегодня не склонны к притворству, а, напротив, готовы помогать бескорыстно.