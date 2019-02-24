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Не забудь! | 25 февраля печем расстегаи и смотрим вестерны

24.02.2019|18:45
Печать

Сегодня, 25 февраля, в России нет праздников. Однако в этот день в истории произошло несколько знаменательных событий, которые стóит вспомнить.

25 февраля 297 лет назад Петр I учредил Святейший правительствующий синод. Это была первая попытка подчинить церковь интересам государства.

Петр I считал, что верховный орган церковного собрания из представителей высшего христианского духовенства будет решать вопросы нравственного и духовного воспитания православных в интересах государства Российского.

Более того, Синод (или Собор) мог урегулировать конфликты и расколы среди православных священников, а также следил за тем, чтобы вся православная церковь жила по единым канонам и законам.

Сегодня исполняется 183 года револьверу марки Colt. Именно о нем сложена пословица: «Бог сотворил людей сильными и слабыми, а полковник Кольт сделал их равными». 25 февраля 1836 года изобретатель получил первый в США патент на шестизарядный револьвер 45-го калибра и открыл собственное производство. А сегодня «кольт» – главный символ Дикого Запада и обязательный атрибут вестернов.

В этот день в 1837 году Томас Дэвенпорт получил патент на электродвигатель постоянного тока, в 1956-м на закрытом заседании XX съезда КПСС Никита Хрущев выступил с обвинениями против Сталина, а в 1977-м произошел пожар в московской гостинице «Россия».

25 февраля родились итальянский драматург Карло Гольдони, французский художник-импрессионист Огюст Ренуар, советский актер театра и кино, педагог Всеволод Санаев, гитарист группы The Beatles Джордж Харрисон, российский кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер Алексей Балабанов.

В народном календаре 25 февраля отмечается Алексей Рыбный. В этот день готовили блюда с речной рыбой, пекли пирожки-расстегаи. Их подавали к рыбному бульону, который во время еды порой заливали прямо в специальное отверстие в пирожке.

Именины 25 февраля празднуют Алексей, Антон, Евгений и Мария.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь обещает прилив сил и энергии: день хорошо подходит для активного отдыха. Особенно успешной будет работа в команде.

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