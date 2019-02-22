22.02.2019 | 18:07

Сегодня, 23 февраля, отмечается День защитника Отечества. Считается, что он был установлен в честь событий, произошедших в 1918 году под Псковом и Нарвой. Именно там отряды Красной армии одержали первые победы над войсками кайзеровской Германии.

В 1922-м 23 февраля было объявлено Днем Красной армии. Позднее его отмечали как День Советской армии и Военно-морского флота, а после распада СССР он получил название День защитника Отечества.

Но в народе 23 Февраля считается праздником всех мужчин. Поздравляют и пап, и дедушек, и даже просто коллег по работе, отслуживших в армии.

23 февраля День защитника Отечества также отмечается в Республике Беларусь и Киргизии.

В этот день произошло также несколько важных исторических событий.

В 1826 году Николай Лобачевский представил доклад, где изложил основы новой, неевклидовой геометрии, разрушающей общепринятые представления.

В 1874-м был запатентован корт для игры в большой теннис - патент получил офицер британской армии Уолтер Уингфилд.

В 1958-м в Москве на Поклонной горе заложили памятник Победы, а в 2006-м в столице России обрушился Басманный рынок.

В народном календаре 23 февраля - Прохор Весновей. Наши предки полагали, что именно в этот день совершается поворот на весну.

На Руси в этот день также чтили Харлампия. Он считался хранителем от внезапной смерти. Любопытно, что этого святого называли еще покровителем чиновников.

Именины отмечают Анна, Антон, Аркадий, Валентина, Василий, Галина, Геннадий, Герман, Григорий, Иван, Карп, Марк, Петр, Порфирий, Прохор, Семен и Харлампий.

В этот день родились русский художник-абстракционист Казимир Малевич, патриарх Московский и всея Руси Алексий II, советский и российский композитор Евгений Крылатов (автор музыки к песням «Прекрасное далеко», «Крылатые качели», «Лесной олень», «Три белых коня», «Колыбельная медведицы»), советский и российский актер театра и кино Олег Янковский и третий президент Украины Виктор Ющенко.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю, сегодня нужно избегать любого риска, безрассудных поступков, иначе потом придется иметь дело с неприятными последствиями. День благоприятен для похода в парикмахерскую.