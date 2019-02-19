19.02.2019 | 15:47

Сегодня, 20 февраля, отмечается Всемирный день социальной справедливости. Об учреждении этого праздника в 2007 году заявила Генеральная ассамблея ООН. Отмечается же он с 2009-го.

По замыслу организаторов, международный праздник призван содействовать искоренению нищеты, обеспечению людей полной занятостью и достойной работой, достижению равноправия мужчин и женщин, а также установлению социального благосостояния и справедливости для всех.

Христиане в этот день чтут память святителя Парфения, епископа Лампсакийского, жившего в IV веке. Он с 18 лет лечил болезни, изгонял бесов и творил другие чудеса. Парфений славился добрым сердцем, потому что все деньги, вырученные им от продажи пойманной рыбы, раздавал нищим.

20 февраля в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1872 году в Нью-Йорке открылся Метрополитен-музей, в 1940-м впервые на экранах появилась мультипликационная пара: кот Том и мышонок Джерри. В 1975-м был учрежден День войск противовоздушной обороны, а в 1986-м на космическую орбиту выведена научная станция «Мир».

В народном календаре сегодня - день Луки. На Руси пекли пироги с луком, часть которых раздавалась беднякам и нищим. Полагали, что все отданное вернется сторицей. Кроме того, день считался самым подходящим для приготовления целебных снадобий из кореньев и трав, особенно из лапчатки, листочки которой напоминают крест.

В народе ее называли «могущницей», то есть растением, в котором заключена большая сила. От этого слова произошло второе название дня Луки - Могущница.

20 февраля родились Герой Советского Союза, генерал-майор Лев Доватор, народный целитель Порфирий Иванов, супермодель Синди Кроуфорд и рок-музыкант и певец Курт Кобейн.

Именины 20 февраля отмечают Александр, Алексей и Петр.

Полнолуние. Согласно лунному календарю, сегодня лучший день для отдыха и в частности чтения. Если есть возможность, лучше отложить работу и пообщаться с друзьями и родственниками.