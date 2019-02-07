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Не забудь! | 7 февраля прислушаемся к пению синиц

07.02.2019|12:57
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Сегодня, 7 февраля в России в третий раз отмечается День бизнес-образования. В дальнейшем это будет делаться ежегодно.

В России сфера бизнес-образования получила развитие в начале 2000-х. Интенсивные экономические преобразования 90-х годов завершились, наступила стабилизация, потребовались профессиональные управленцы. Руководители компаний пришли к пониманию того, что им необходимо осваивать современные технологии управления бизнесом. Словом, учиться никогда не поздно!

В истории 7 февраля произошло несколько знаменательных событий. В 1238 году монголо-татарские войска приступом взяли город Владимир, в 1568-м европейцы открыли Соломоновы острова, в 1795-м порт Хаджибей был переименован в Одессу, а в 1863-м в США запатентован первый огнетушитель.

В народном календаре 7 февраля - Григорьев день. Если накануне, на Аксинью, отмечалась «полузимница», или середина зимы, то на Григория ждали поворота к весне. Хотя, как ни странно, считалось, что звонкая песня синиц в этот день означала, что в феврале еще ударят морозы.

Именинники 7 февраля Александр, Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Моисей, Петр, Степан, Феликс, Филипп.

В этот день родились писатель и государственный деятель Томас Мор, российская императрица Анна Иоанновна, классик английской литературы Чарльз Диккенс, русский художник-передвижник Владимир Маковский и немецкий музыкант, участник группы Modern Talking Дитер Болен.

Растущая луна находится в первой четверти. Согласно лунному календарю, сегодня лучше всего заниматься повседневными делами, провести время спокойно и не принимать скоропалительных решений.

Источник — фото: Pixabay.com
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