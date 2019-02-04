04.02.2019 | 17:36

Сегодня, 5 февраля, можно в очередной раз отпраздновать Новый год. На этот раз - китайский, который отмечается по лунному календарю. Сегодня наступает год Кабана, точнее Желтой Земляной Свиньи.

В китайском календаре Новый год - самый длинный праздник. Он приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния (это период между 12 января и 19 февраля) и отмечается 15 дней.

В истории 5 февраля известно несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1783 году в Италии началось сильнейшее землетрясение, одно из самых длительных в истории. В 1901-м в Москве открылось торговое заведение «Магазин Елисеева и погреба русских и иностранных вин», в советское время оно было переименовано в гастроном № 1.

В 1919-м начала работать первая пассажирская авиалиния. А в 1928-м впервые искусственным путем получен витамин D, который называют «солнечным», потому что он заменяет ультрафиолет.

5 февраля родились русский писатель и критик Николай Добролюбов, создатель пулемета «Максим» Хайрем Максим, основатель концерна Citroen Андре-Гюстав Ситроен, русский предприниматель, книгоиздатель и просветитель Иван Сытин, Герой Советского Союза Александр Матросов.

В народном календаре сегодня - Агафий Полухлебник. В этот день хозяева проверяли закрома. Запасов должна была остаться ровно половина - иначе и крестьянам, и скотине приходилось голодать. Также в этот день проверяли качество посевного зерна и приводили в порядок амбары. А еще считалось, что глубокий снег на Агафия Полухлебника обещает хороший урожай зерна.

Именины 5 февраля отмечают Владимир, Геннадий, Евдокия, Екатерина, Иван, Иосиф, Климент, Макар и Федор.

Ночное светило находится в стадии новолуния. Согласно лунному календарю сегодняшний день предназначен не столько для активных действий, сколько для обдумывания грядущих дел. Это лучший момент для построения планов и прорисовки деталей их воплощения в жизнь.