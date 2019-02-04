04.02.2019 | 09:14

Сегодня, 4 февраля, исполняется 80 лет со дня образования Пензенской области. В 1939 году указом Президиума Верховного Совета СССР была разделена Тамбовская область и из ее части сформирована Пензенская.

80-летие Сурского края будет отмечаться в течение всего наступившего года. Торжественные собрания и концерты, конкурсы и тематические выставки, презентации и научные конференции пройдут как в областном центре, так и в районах.

«В юбилейном году предполагается издать и провести презентацию информационного альбома-справочника, выпустить фильм и ролики, посвященные 80-летию со дня образования Пензенской области. Кроме того, планируется увековечить имена выдающихся пензенцев открытием мемориальных объектов», - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

4 февраля также отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, когда общественность старается привлечь внимание к проблеме их лечения. Она актуальна и для Пензенской области: за последние годы в регионе значительно увеличилось количество больных с онкологическими заболеваниями.

В США сегодня Национальный день домашнего супа. Так что самое время вспомнить, как готовится домашняя куриная лапша, наваристая уха, острый рассольник, ароматный борщ или, скажем, сырный суп с зеленым горошком. Главное – приготовить блюдо с любовью и старанием, и все домочадцы обязательно скажут вам спасибо.

А еще 4 февраля считается днем рождения резиновых калош. В России предприятия по их производству (русско-американские) появились в 1860-х годах, а в 1920-е годы даже существовала мода на калоши.

В истории 4 февраля известно как день, когда произошло несколько знаменательных событий.

В 1722 году Петр I утвердил «Табель о рангах» - закон о порядке государственной службы в Российской империи. В 1857-м научной общественности впервые представили неандертальца. В 1911-м компания «Роллс-Ройс» учредила эмблему для своих автомобилей – фигурку в виде крылатой женщины, склонившейся перед прыжком вперед. В 1944 году ученые доказали, что носителем наследственной информации является ДНК.

В 1945-м в этот день началась Крымская (Ялтинская) конференция – встреча глав союзных государств антигитлеровской коалиции: СССР, США и Великобритании. А в 2004-м начала действовать социальная сеть Facebook.

В народном календаре 4 февраля – Тимофей Полузимник. Наши предки считали, что с этого дня начинаются суровые вьюги и метели. На Тимофея существовала примета: если днем видно солнце в небе, весна будет ранней.

Именины сегодня отмечают Анастасия, Гавриил, Георгий, Ефим, Иван, Иосиф, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей и Яков.

4 февраля родились русский писатель Михаил Пришвин, Маршал Советского Союза Климент Ворошилов и актер советского кино, телеведущий Игорь Кваша.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Согласно лунному календарю это напряженный, сложный день. Избегайте лишних контактов и необязательных поездок, вам нужно беречь энергию, которой сегодня окажется мало.