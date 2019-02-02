02.02.2019 | 09:49

Сегодня, 3 февраля, в России нет никаких праздников. Но если ваша душа истосковалась по весне, то знайте: она не за горами! Правда, пока только в Японии. Сегодня в Стране восходящего солнца празднуют Сецубун. Этим словом называют ночь между 3 и 4 февраля, канун дня, когда по лунному календарю наступает весна.

В храмах, на площадях, в домах японцы изгоняют злых духов и призывают счастье, разбрасывая при этом горстями сухие соевые бобы. Особенно радуются ритуалу дети: они превращают его в веселую забаву, закидывая бобами кого-нибудь из членов семьи (обычно папу или дедушку), обряженного злым духом. Так поступают, чтобы разогнать невзгоды и впустить в дом счастье, благополучие и удачу.

А вот наши предки 3 февраля отмечали Максимов день. В этот день православная Церковь чтит память религиозного публициста и переводчика Максима Грека, которого в народе называли Утешителем. Считается, что Максим помогает людям, попавшим в беду, вдовам и сиротам.

На Руси каждому человеку в Максимов день следовало вспомнить добрым словом людей, которые помогли ему, и по возможности отблагодарить их.

В истории 3 февраля известно несколькими знаменательными событиями. В 1565 году Иван Грозный учредил опричнину. В 1826-м Александра Грибоедова арестовали по подозрению в причастности к восстанию декабристов.

Случались 3 февраля и радостные события. Например, в 1966 году автоматическая межпланетная станция «Луна-9», запущенная 31 января, впервые в мире осуществила посадку на поверхность Луны в районе Океана Бурь и передала первую лунную фотопанораму.

3 февраля появились на свет немецкий композитор Феликс Мендельсон, известный как автор свадебного марша; советский и российский сценарист, драматург, заслуженный деятель искусств РСФСР Эдуард Володарский и российский актер театра и кино Андрей Чернышов.

Именины сегодня отмечают Агния, Анастасия, Анна, Евгений, Иван, Илья и Максим.

Убывающая Луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь советует отдохнуть сегодня как следует: день крайне неблагоприятен для работы. Важные дела лучше отложить до более удачных времен.