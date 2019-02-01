01.02.2019 | 17:41

Сегодня, 2 февраля, один из дней воинской славы России - отмечается 76-я годовщина победы в Сталинградской битве.

Первый этап сражения на Волге начался 17 июля 1942-го. Гитлер планировал в течение лета разгромить советские войска в южной части страны и овладеть нефтяными богатствами Кавказа, сельскохозяйственными районами Дона и Кубани, а также нарушить коммуникации, связывающие центральные области с Кавказом.

Но советские войска дали решительный отпор врагу. 19 ноября 1942 года они перешли в контрнаступление под Сталинградом, а 2 февраля 1943-го полностью разгромили фашистов на этом участке фронта.

200 героических дней боев на правом берегу Волги вошли в историю как самые кровопролитные и жестокие. При обороне города погибли и были ранены более 700 тысяч советских солдат и офицеров.

В современном Волгограде множество исторических мест, связанных с его героическим прошлым. Самым известным памятником, посвященным защитникам Сталинграда, является композиция «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане.

В США и Канаде 2 февраля отмечается День сурка. Считается, что сегодня нужно наблюдать за сурком, вылезающим из норы, и по его поведению судить о предстоящей погоде: если зверек не увидел своей тени, то весна будет теплой и ранней, а если увидел - зима продлится еще шесть недель.

На самом деле во время зимней спячки сурки действительно изредка просыпаются и выглядывают из норки: не пришла ли весна? Однако они абсолютно не обращают внимания на свою тень.

Самый знаменитый сурок-предсказатель - легендарный Панксатонский Фил, живущий на Индюшачьей горке в городке Панксатони в Пенсильвании. В России Фил стал известен благодаря комедийному фильму «День сурка».

Помимо Фила, в США и Канаде пользуются популярностью еще несколько сурков-предсказателей. Так, ежегодный фестиваль проводится в честь Виартонского Вилли, живущего в провинции Онтарио. Сурок Чак, обитатель зоопарка на острове Стейтен-Айленд, является официальным сурком-метеорологом Нью-Йорка.

Забавно, что традиция судить о погоде по поведению животных зародилась еще в Древнем Риме, где ежегодно отмечался День ежа.

2 февраля произошло и несколько знаменательных исторических событий. В 1536 году испанские конкистадоры основали Буэнос-Айрес. В 1701-м Петр I издал указ, положивший начало Балтийскому флоту. В 1892-м Уильям Пейнтер получил патент на металлическую бутылочную пробку. В 1922-м был впервые опубликован роман Джеймса Джойса «Улисс».

В народном календаре сегодня Ефимов день, по которому судили о погоде на Масленицу: она должна была быть такой же, как 2 февраля. Полуденное солнце в Ефимов день предвещало дождливое лето, а сильный ветер - сырой год.

2 февраля появились на свет немецкий ученый-зоолог Альфред Брем, ирландский писатель Джеймс Джойс, советский композитор и музыкальный деятель Михаил Гнесин, государственный деятель и военачальник Михаил Фрунзе, советский летчик Валерий Чкалов.

Именины сегодня отмечают Ефим, Захар, Инна, Лев, Павел, Римма и Семен.

Убывающая Луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь советует прожить этот день в движении и приподнятом настроении, главное - не принимать судьбоносных решений и не перенапрягаться.