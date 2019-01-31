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Не забудь! | 1 февраля - День лифтовика

31.01.2019|16:16
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Сегодня, 1 февраля, в России отмечается День работника лифтового хозяйства (День лифтовика). Праздник пока носит статус неофициального, но уже имеет свою историю.

Именно 1 февраля 1949 года постановлением Совета Министров СССР лифтовое хозяйство было оформлено в отдельную сферу. Потому еще в советскую эпоху лифтовики и выбрали этот день для своего профессионального праздника.

В настоящее время любую новостройку трудно представить без пассажирского, а где-то и грузового лифта. Это техническое устройство значительно упрощает жизнь обитателей многоэтажек и по праву заслуживает отдельного праздника.

Также 1 февраля - Всемирный день хиджаба, считающегося главной составляющей образа мусульманской женщины. Праздник отмечают представители ислама, а также те, кто интересуется мусульманскими традициями.

Кроме того, в США сегодня Национальный день свободы. В этот день в 1865 году президент Авраам Линкольн подписал резолюцию конгресса о внесении в конституцию страны 13-й поправки - об отмене рабства.

1 февраля произошли несколько знаменательных исторических событий. В 1671 году царь Алексей Михайлович женился на Наталье Нарышкиной, в 1929-м в Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера первого киномюзикла «Бродвейская мелодия», в 1958-м США стали второй после СССР страной, которая вывела на орбиту искусственный спутник Земли, а в 1973-м впервые за свою историю Лондонская фондовая биржа допустила к торгам брокеров-женщин.

Православные христиане 1 февраля отмечают годовщину интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В этот день в кафедральном соборном храме Христа Спасителя совершается Божественная литургия.

В народном календаре 1 февраля - Макарьев день, Макар Весноуказчик. По погоде в этот день наши предки судили о весне. Если было ясно, надеялись на скорый приход тепла: «На Макара капель - в весну раннюю верь». Если мела метель, то ее ждали и на Масленицу.

Добрым знаком считалось, если Макарьев день был холодным. Это сулило благоприятное лето.

В этот день родились русский врач-психиатр, академик Владимир Бехтерев, американский актер Кларк Гейбл, советский писатель и публицист Евгений Замятин, первый президент России Борис Ельцин, русская балерина и хореограф Екатерина Максимова, народный артист РСФСР Лев Лещенко, певец, поэт и композитор Юрий Лоза, американский киноактер Брэндон Ли, итальянский футболист Джузеппе Росси.

Именины 1 февраля у Антона, Арсения, Ефима, Макара, Марка, Николая, Петра и Федора.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь рекомендует сегодня отложить повседневные рутинные дела: это день озарений, в который можно найти выход из ситуации, давно не дававшей покоя.

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