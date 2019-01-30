30.01.2019 | 15:19

В последний день января есть сразу несколько поводов для празднования. Например, это число отмечено в календаре как Международный день ювелира. Его учредили в 2008 году на фестивале молодых мастеров по изготовлению украшений, который проходил в Ташкенте. Дату выбрали неслучайно: именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма.

Празднуется сегодня также годовщина изобретения русской водки. 31 января 1865 года в Петербурге Дмитрий Иванович Менделеев защитил свою знаменитую докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою», над которой работал в 1863-1864 гг.

31 января в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1729-м в Стамбуле появилась первая печатная книга с арабским шрифтом, в 1893-м был зарегистрирован товарный знак «Кока-Кола», а в 1924-м принята первая Конституция СССР.

В народном календаре 31 января - Афанасий Ломонос. Название его родилось потому, что в этот день, как правило, стоял сильный мороз.

В народе верили, что в афанасьевские холода ведьмы летают на шабаш, и изгоняли нечистую силу. Ровно в полночь знахари заговаривали печные трубы (считалось, что через них ведьмы попадают в дом), а мужики ходили по деревне и били по стенам жилищ, хлевов и амбаров кнутами и оглоблями.

31 января родились австрийский композитор Франц Шуберт, американский химик, нобелевский лауреат Теодор Уильям Ричардс, советская летчица, Герой Советского Союза Валентина Гризодубова, болгарская ясновидящая Ванга, народный артист СССР Владислав Стржельчик, народный артист Грузии Тенгиз Абуладзе и народная артистка России Вера Глаголева.

Именины в этот день отмечают Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Евгений, Емельян, Ефрем, Иларион, Кирилл, Ксения, Максим, Мария, Михаил, Николай и Сергей.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь советует сегодня не перенапрягаться напрасно, не тратить энергию на болтовню, стараться не израсходовать все свое время и силы.