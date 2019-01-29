29.01.2019 | 15:28

30 января отмечается древний языческий праздник - День Деда Мороза и Снегурочки, символизирующий приближение конца зимы и напоминающий о скорой Масленице.

В этот день наши предки рассказывали детям сказки и легенды о Деде Морозе и Снегурочке. Например, как Снегурочка по прихоти богини любви Лели полюбила человека и потому с приходом весны не стала улетать на север, но растаяла от ярких солнечных лучей.

30 января в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1790 году в Англии впервые в мире испробовали на море спасательную шлюпку, в 1931-м состоялась премьера фильма Чарли Чаплина «Огни города», известного в Советском Союзе как «Огни большого города», а в 1953-м был учрежден Всемирный день помощи больным проказой.

В народном календаре 30 января - Антон-перезимник, который называли еще днем Антонины-половины. Оба названия означали, что половина зимы уже прошла. В этот день принято было печь толокняные колобки, которые символизировали солнце. Толокно смешивали с пшеничной мукой, добавляли молоко, сливочное масло, яйца, соль и выпекали небольшие круглые булочки.

В этот день родились советский изобретатель, создатель авиационного ранцевого парашюта Глеб Котельников, 32-й президент США Франклин Рузвельт, советский композитор, народный артист РСФСР Исаак Дунаевский, советский шахматист, 10-й чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер Борис Спасский и советский кинорежиссер и сценарист, народный артист СССР Леонид Гайдай.

Именины сегодня справляют Антон, Антонина, Виктор, Георгий, Иван, Павел, Савелий.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь рекомендует провести сегодняшний день в одиночестве и покое, чтобы избежать нервного срыва и перенапряжения. Посвятите время личным делам и уходу за собой.