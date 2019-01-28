28.01.2019 | 14:55

29 января в мире отмечают День мобилизации против ядерной войны. Чтобы понять, какую страшную угрозу несет в себе атомное оружие, достаточно вспомнить японские города Хиросиму и Нагасаки, на которые в 1945 году были сброшены две бомбы. Последствия этого отражаются на тех, кто пережил акции устрашения, и их детях до сих пор.

29 января 1985 года в Нью-Дели главы государств и правительств Индии, Греции, Мексики, Аргентины, Танзании и Швеции приняли Делийскую декларацию, призывающую к прекращению гонки ядерных вооружений, сокращению и последующей ликвидации ядерных арсеналов стран мира и устранению самой угрозы атомной войны.

29 января в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1616 году открыли самую южную точку архипелага Огненная Земля - мыс Горн, в 1833-м в России была организована первая городская почтовая сеть, а в 1908-м учрежден первый в стране аэроклуб.

В народном календаре сегодня Петр Полукорм. Святого Петра земледельцы почитали как покровителя домашнего скота.

В этот день крестьяне проверяли, сколько корма для скота осталось до появления первой весенней травы. Если сена было меньше половины от первоначального зимнего запаса, его начинали экономить.

На Петра имелись свои приметы на погоду. Так, наши предки верили: если будет дуть северный ветер, нужно ждать морозов. Чем холоднее оказывалось на Петра, тем более жарким представлялось лето.

Именины в этот день отмечают Иван, Максим, Неонила и Петр.

29 января родились русский писатель и драматург, автор знаменитых «Палаты № 6», «Человека в футляре», «Чайки», «Дяди Вани», «Трех сестер» и «Вишневого сада» Антон Чехов, французский писатель, нобелевский лауреат Ромен Роллан, а также композитор, певец, продюсер Дмитрий Маликов.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю в этот день лучше не терять равновесия, не поддаваться всеобщей взвинченности и ни с кем не ссориться. В общении с близкими старайтесь избегать намеков, недосказанных мыслей и полутонов.