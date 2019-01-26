26.01.2019 | 13:08

Сегодня, 27 января, - один из дней воинской славы России, День полного освобождения Ленинграда от блокады.

Гитлер развернул военные действия на подступах к Ленинграду, чтобы полностью уничтожить город, в 1941 году. 8 сентября кольцо вокруг Северной столицы сомкнулось. В блокадном городе оказалось более 2,5 миллионов человек, в том числе 400 тысяч детей.

К началу блокады в городе не имелось достаточных запасов продовольствия и топлива. Единственным путем сообщения с Ленинградом оставалось Ладожское озеро.

В результате массовый голод, усугубленный особенно суровой первой блокадной зимой, проблемами с отоплением и транспортом, а также бомбежками привел к сотням тысяч смертей. Но ленинградцы продолжали трудиться.

За годы блокады погибло, по разным оценкам, от 300 тысяч до 1,5 миллиона человек. Во время Нюрнбергского процесса звучало число - 632 тысячи человек. При этом только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов. Остальные 97% умерли от голода.

18 января 1943 года блокада была прорвана и у города появился коридор сухопутной связи со страной. Полностью снята блокада была лишь 27 января 1944 года, после 872 дней осады.

Сегодня есть повод ни разу не заглянуть во Всемирную сеть, как бы вам ни хотелось узнать, когда наступит потепление и что творится в мире. Потому что в последнее воскресенье января отмечается Международный день без Интернета. Главная цель праздника - полностью отвлечь людей от компьютеров хотя бы на один день. Правда, если вы читаете эти строки, то отметить праздник вам точно не удалось…

В народном календаре 27 января - день Нины и обряды скотины. Первое название дано в честь святой Нины - грузинской царицы, которая в IV веке ввела христианство. «На Нину порадуй скотину», - говорили наши предки в этот день, тщательно ухаживая за домашними животными. Их чистили, из хлева выносили навоз, на полу перестилали солому. К скоту обращались с ласковыми словами, угощали его свежим хлебом и овощами.

Именины сегодня отмечают Агния, Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Иван, Илья, Иосиф, Исаакий, Макар, Марк, Моисей, Нина, Павел, Прокл, Савва, Сергей, Степан и Феодул.

27 января произошло несколько знаменательных исторических событий. В 1820 году была открыта Антарктида. В 1924-м в Москве свои двери распахнул мавзолей Ленина. В 1945-м советские войска освободили узников фашистского лагеря смерти Аушвиц (Освенцим). А в 1967-м был подписан межправительственный документ «Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела». Он провозгласил космос достоянием всего человечества.

27 января родились композитор и музыкант Вольфганг Амадей Моцарт, философ Фридрих Шеллинг, писатели Михаил Салтыков-Щедрин, Льюис Кэрролл, Леопольд фон Захер-Мазох и Илья Эренбург, художник Архип Куинджи, балетмейстер Михаил Барышников, биатлонист Уле Эйнар Бьорндален и теннисист Марат Сафин.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю, сегодняшний день хорош для постижения новых знаний. Не удивляйтесь, если вам в голову придет оригинальная идея или свежее решение проблемы.