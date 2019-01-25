25.01.2019 | 18:45

Сегодня, 26 января, отличный день для того, чтобы почитать книгу путешественника и натуралиста Джеральда Даррелла. Но не случайно выбранную, а строго определенную, посвященную Новой Зеландии и Австралии, - «Путь кенгуренка». Из нее вы можете узнать много интересного о Зеленом континенте, символами которого для россиян стали коала и кенгуру.

Если под рукой нет книги, просто подумайте о том, что у нас сейчас середина зимы, а где-то там, в Южном полушарии, - разгар лета, и вам сразу захочется в Австралию! Тем более что 26 января во всем мире отмечается День Австралии как память о том, что 26 января 1788 года капитан Артур Филлип высадился в Сиднейской бухте, поднял британский флаг и основал первую колонию - Новый Южный Уэльс.

В этот день по всей стране проходят многочисленные регаты и парады, устраиваются фейерверки.

Кроме того, сегодня как нельзя более подходящий день для того, чтобы посмотреть хит всех времен и народов - фильм «Белое солнце пустыни» и в очередной раз оценить фразу таможенника Павла Верещагина: «Я мзду не беру! Мне за державу обидно!» Потому что 26 января отмечено в календаре как Международный день таможенника.

В истории этот день отмечен несколькими знаменательными событиями. В 1500 году в этот день европейцы впервые ступили на землю Бразилии, в 1525-м появился первый печатный вариант карты Руси, в 1905-м в Южной Африке добыли самый крупный в мире алмаз, а в 1924-м Петроград переименовали в Ленинград.

26 января в народном календаре - Ермилов день. В холода крестьянские семьи сидели дома и внимательно наблюдали за поведением кошки: если она катается по половицам - тепло в дом стучится, если стену дерет - ненастье у ворот.

Именины сегодня отмечают Афанасий, Максим, Петр и Яков.

26 января родились фаворитка Петра I Анна Монс, первый президент Румынии Николае Чаушеску, японский предприниматель и изобретатель Акио Морита - основатель компании Sony, американский актер, режиссер, продюсер Пол Ньюман и канадский хоккеист Уэйн Гретцки.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю, этот день подходит для посещения концертов, выставок, а также встреч с друзьями на нейтральной территории. Кроме того, 26 января благоприятно для заключения брака.