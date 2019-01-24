24.01.2019 | 16:54

Сегодня, 25 января, во всей стране, в том числе и в Пензенской области, отмечается День российского студенчества, который также называют Татьяниным днем.

Именно 25 января в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета». С тех пор святая Татьяна стала считаться покровительницей студентов, а Татьянин день - днем рождения МГУ.

Сегодня в нашей стране отмечается еще День штурмана ВМФ. Это профессиональный праздник военнослужащих, которые занимаются прокладкой курсов кораблей, судов и авиации ВМФ.

В этот день командование поздравляет всех штурманов российского флота и награждает особо отличившихся.

25 января в истории произошло несколько знаменательных событий.

В 1858 году получил известность свадебный марш Феликса Мендельсона Бартольди. Английская принцесса Виктория Адельгейд выбрала это произведение, написанное 15 годами ранее, для свадьбы с кронпринцем Пруссии Фридрихом Вильгельмом IV.

В 1918-м была принята Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа, в 1919-м открылась первая в Советской России государственная библиотечная сессия, а в 1949-м впервые состоялось вручение американской телевизионной премии «Эмми» - телевизионного аналога «Оскара».

В народном календаре 25 января Бабий кут. На Руси так обозначали место у печи, где хозяйка проводила много времени. На Татьянин день было принято печь каравай, символизирующий солнце.

Наши предки верили, что снег на Татьяну сулит дождливое лето, а метель - засуху.

Именины сегодня, помимо Татьяны, отмечают Галактион, Илья, Макар и Петр.

В этот день родились шотландский поэт Роберт Бернс, русский художник-пейзажист Иван Шишкин, английский писатель-прозаик и драматург Сомерсет Моэм, писательница и литературный критик Вирджиния Вулф, советский поэт, композитор и исполнитель Владимир Высоцкий, советский и российский певец Вячеслав Добрынин, заслуженный артист РСФСР Андрей Ростоцкий.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю в этот день хорошо заниматься планированием бюджета, также он подходит для любых торговых операций.