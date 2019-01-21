21.01.2019 | 18:02

Во вторник, 22 января, в России нет ни одного праздника. Но если у вас есть любимый дедушка, то вы можете вместе с поляками отметить День дедушек, который наступает сразу после Дня бабушек (21 января).

Не поскупитесь на слова благодарности в адрес своих пожилых родственников! Ведь именно бабушки и дедушки заботятся о нас, окружают нежностью и любовью, дают советы и оказывают поддержку.

22 января произошло несколько знаменательных событий. В 1506 году в Ватикане была создана швейцарская гвардия. С тех пор она охраняет понтификов и папскую резиденцию.

В 1630-м английские колонисты в Южной Америке приняли в дар от индейского вождя Кводекуайна мешок попкорна, и теперь 22 января считается днем рождения воздушной кукурузы.

В 1905 году случилось Кровавое воскресенье, давшее начало первой русской революции, в 1969-м произошло покушение на генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, а в 1980-м началась ссылка Андрея Сахарова.

В народном календаре 22 января Филиппов день. В это время было принято приводить дом в порядок.

Наши предки подмечали: если скот на Филиппа стремится в стойло, грядет мороз и снег.

Именины сегодня отмечают Антонина, Захар, Павел, Петр и Филипп.

22 января родились английский философ Фрэнсис Бэкон, французский физик, математик и химик Андре Ампер, английский поэт Джордж Байрон, советский режиссер и сценарист Сергей Эйзенштейн, детский писатель Аркадий Гайдар, физик Лев Ландау, поэт и переводчик Юрий Левитанский, народная артиста РСФСР Валентина Талызина и актер Леонид Ярмольник.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю этот день хорош для общения, так что назначайте встречи с друзьями, свидания или отправляйтесь на какое-нибудь массовое мероприятие.