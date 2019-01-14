14.01.2019 | 14:52

Сегодня, 15 января, поздравления с профессиональным праздником принимают сотрудники следственных органов. 15 января 2011 года был образован Следственный комитет Российской Федерации. До этого ведомство входило в систему органов прокуратуры. Как правило, в этот день руководители СК РФ подводят итоги работы и отмечают отличившихся сотрудников.

В истории 15 января произошло еще несколько знаменательных событий. В 1831 году уральский заводчик Павел Демидов учредил премию «для содействия к преуспеванию наук», в 1943-м в штате Виргиния завершилось строительство здания Пентагона - Министерства обороны США, а в 2001-м был открыт сайт «Википедия» - это универсальная энциклопедия, свободно распространяемая во Всемирной сети. Пополнить хранилище знаний или исправить допущенные кем-либо ошибки может каждый.

15 января родились драматург-комедиограф и актер Мольер, драматург и поэт Александр Грибоедов, поэт Осип Мандельштам, актер Евгений Весник, борец против расовой дискриминации в США, нобелевский лауреат Мартин Лютер Кинг, композитор Максим Дунаевский, а также режиссер, актер, сценарист и продюсер Егор Кончаловский.

В народном календаре 15 января - Сильвестров день, или Куриный праздник. В этот день вычищали курятники и окуривали их смолой и девясилом, чтобы защитить птицу от куриной слепоты, а для заступничества от злых духов вешали черный камень с дыркой - «куриный бог».

Именины сегодня отмечают Василий, Кузьма, Марк, Модест, Петр, Серафим, Сергей, Сильвестр, Ульяна.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь рекомендует первую половину дня отвести для переговоров, покупок, решения финансовых вопросов. После обеда вам может представиться редкий шанс в деловой сфере, постарайтесь воспользоваться им.