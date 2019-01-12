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Не забудь! | 13 января поздравим газетчиков и стряхнем снег с яблонь

12.01.2019|11:36
Печать

Если у вас есть знакомые журналисты-газетчики, редакторы или распространители печатной продукции, не забудьте сегодня, 13 января, поздравить их с Днем российской печати.

Именно в этот день в 1703 году в России по указу Петра I вышел в свет первый номер российской газеты «Ведомости». Он назывался «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах». В дальнейшем название газеты варьировалось: «Ведомости», «Ведомости московские», «Российские ведомости». А к 1914 году в России выходило свыше трех тысяч периодических изданий.

После 1917 года День российской печати был перенесен на 5 мая - день, когда вышла в свет главная советская газета «Правда» - и стал называться Днем советской печати. В 1991-м название и дата праздника были возвращены к историческим.

13 января в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1830 году вышел в свет первый номер «Литературной газеты», в 1858-м в обращение поступила первая российская почтовая марка, в 1872-м в России начала работу служба погоды, а в 1874-м был принят Устав о воинской повинности.

13 января родились русская императрица, супруга Александра I Елизавета Алексеевна, русский физик и химик Николай Бекетов, советский кинорежиссер Лев Кулешов, российская актриса театра и кино Ирина Апексимова и британский актер Орландо Блум.

В народном календаре 13 января - Васильева коляда, канун Нового года по старому стилю. Наши предки называли сегодняшний вечер щедрым. Хозяйки готовили множество блюд, чтобы угостить всех знакомых и соседей, зашедших в гости.

Васильев вечер считался самым лучшим для гадания - все непременно должно сбыться. Кроме того, ровно в полночь Васильева вечера было принято стряхивать снег с яблонь, чтобы яблоки уродились.

Именины сегодня отмечают Михаил и Петр.

Растущая Луна находится во второй четверти. Лунный календарь предупреждает: сегодня день активности, когда могут напомнить о себе давние проблемы и произойти непредвиденные события.

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