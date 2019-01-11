11.01.2019 | 18:00

12 января в России поздравления с профессиональным праздником принимают работники прокуратуры.

Торжественная дата для «государева ока» была установлена в 1996 году в честь памятного события, произошедшего в этот день в 1722-м. Тогда при Сенате был учрежден пост генерал-прокурора.

Главная задача прокуратуры - надзор за соблюдением прав граждан и защита законных интересов государства.

В прокуратуре Пензенской области торжественное собрание, посвященное Дню работников прокуратуры России, состоялось в пятницу, 11 января. Поздравить работников и ветеранов надзорного органа пришли губернатор Иван Белозерцев, главный федеральный инспектор Дмитрий Каденков, председатель областного суда Виктор Трифонов, руководители правоохранительных органов региона и другие гости.

В истории 12 января известно несколькими знаменательными событиями. В 1936 году в этот день было основано добровольное спортивное общество «Локомотив», в 1950-м в СССР вновь ввели смертную казнь за измену, шпионаж и саботаж, а 1998-м в Париже был подписан протокол о запрете клонирования человека.

В народном календаре сегодня Анисьин день. Наши предки отмечали, что к этому времени обычно усиливались морозы.

Именины отмечают Анисья, Давид, Иосиф, Ирина, Лев, Макар, Мария и Яков.

12 января родились французский писатель-сказочник Шарль Перро, государственный деятель эпохи Александра I Михаил Сперанский, американский писатель Джек Лондон, основоположник практической космонавтики Сергей Королев, композитор, пианист и дирижер Раймонд Паулс, японский писатель и переводчик Харуки Мураками и российская актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова.

Растущая Луна находится в первой четверти. Согласно лунному календарю, сегодня важно помнить о том, что наши слова имеют силу, и не озвучивать негативных мыслей.