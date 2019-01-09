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Не забудь! | 10 января отведаем мясных блюд

09.01.2019|13:35
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Сегодня, 10 января, подходящий день для того, чтобы пожарить отбивные, приготовить мясной наваристый борщ или съесть пару бутербродов с грудинкой или бужениной. Потому что этот день наши предки называли рождественским мясоедом.

С него начинался длительный - до самой Масленицы - период, когда можно было употреблять мясо. Правда, среда и пятница оставались постными, однако в другие дни на столе были мясные блюда.

Мясоед называли также Домочадцевым днем. Вся семья вместе выполняла домашние дела, собиралась за столом, хлопотала по хозяйству. Накануне Домочадцева дня на ближайшей к деревне горке вбивали в землю деревянные колья, а утром семьями приходили к ним, и каждый из домашних привязывал на кол лоскут и загадывал желание.

10 января в истории произошел ряд знаменательных событий. В 49 году до н. э. Гай Юлий Цезарь пересек Рубикон, в 1781-м в Москве открылся Петровский театр - предтеча Большого, в 1863-м в Лондоне заработала первая в мире линия метро, в 1878-м под Шипкой русские войска одержали победу над турецкой армией, в 1920-м была создана первая международная политическая организация - Лига наций, а в 1946-м в этот день началась первая сессия Генеральной ассамблеи ООН.

Для жителей Пензенской области 10 января 2014 года стало днем проведения эстафеты олимпийского огня - зрелищного и волнующего события. В нем приняли участие 250 факелоносцев и более 360 волонтеров. Зрителями же оказались практически все пензенцы.

В этот день родились писатель Алексей Толстой, народная артистка России Валентина Теличкина, актер и режиссер Борис Войцеховский.

Именины сегодня справляют Александр, Аркадий, Ефим, Игнатий, Леонид, Никанор, Никодим, Николай и Петр.

Растущая луна находится в первой четверти. Лунный календарь советует сегодня не одалживать ни деньги, ни вещи: вместе с ними может уйти ваш покой.

Источник — фото: Pixabay.com
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