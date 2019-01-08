08.01.2019 | 15:21

Даже если вы пользуетесь исключительно банковской картой или совершаете денежные платежи через Интернет, то сегодня, 9 января, не поленитесь: подойдите к банкомату и снимите хотя бы одну бумажную купюру. А потом пошуршите ею - говорят, это к деньгам.

«Зачем?» - спросите вы. А затем, что сегодня отмечается круглая дата события, которое сыграло большую роль в жизни наших предков и в современной жизни. 250 лет назад в России были введены первые бумажные деньги - ассигнации.

До начала правления Екатерины II в России в обиходе были медные монеты. Золото и серебро, ценимые за рубежом, большей частью расходовались на дворцовые и военные нужды. Ко времени правления Екатерины медные деньги превратились в главное платежное средство внутри страны. Их доставка была делом нелегким в буквальном смысле слова: 1 000 рублей весили 62,5 пуда и занимали две телеги. К тому же подсчет меди занимал много времени.

Поэтому в России было решено ввести бумажные деньги. 9 января (29 декабря ст. ст.) 1769 (1768) года Екатерина II подписала манифест о введении в России ассигнаций номиналом 25, 50, 75 и 100 рублей.

К середине 1771 года 75-рублевые ассигнации печатать прекратили из-за того, что фальшивомонетчики научились переделывать в них 25-рублевые купюры, притом что за подделку денег была введена смертная казнь.

9 января в истории произошло еще несколько памятных событий. В 1792 году был заключен Ясский мирный договор, завершивший русско-турецкую войну (1787-1791 гг.), в 1932-м в руинах Монте-Альбан (Мексика) обнаружили клад XIII века, принадлежавший цивилизации сапотеков, в 1951-м официально открылось здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, а в 1969-м состоялся первый испытательный полет самолета «Конкорд».

9 января родились российский мореплаватель, полярный исследователь, один из основателей Русского географического общества Фердинанд Врангель, русский врач-психиатр Петр Кащенко, чешский писатель и драматург Карел Чапек, французская писательница, идеолог движения феминисток Симона де Бовуар, 37-й президент США Ричард Никсон, советский кинорежиссер и сценарист Сергей Параджанов.

В народном календаре сегодня - Степанов день. На Руси в этот день пастухи заключали договоры с крестьянами, имеющими скотину. А в продолжение Святок девушки «хоронили» свои печали и сердечную тоску. Для этого в определенном месте ставилась «чаша пагубная». Девицы подходили по очереди к ней и сливали из принесенных с собой сосудов воду, как бы умывая сердце.

Именины 9 января отмечают Антонина, Степан, Тихон, Федор.

Растущая Луна находится в первой четверти. Лунный календарь советует провести день спокойно, занимаясь повседневными делами и не принимая скоропалительных решений.