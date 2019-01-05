05.01.2019 | 13:28

Если вы следите за фигурой, считаете калории и усердно боретесь с лишним весом, то сегодня можно посвятить этим увлечениям весь день. Потому что 6 января отмечается Международный разгрузочный день.

Разумеется, это не официальный праздник. Но, похоже, жизненно необходимый! Потому что с вечера 31 декабря и далее каждый день большинство из нас не может не побаловать себя чем-нибудь вкусным, начиная от салатов и заканчивая тортиком.

Новогоднее пиршество может длиться до самого конца праздников! За это время легко набрать от 3 до 5 кг лишнего веса. Конечно, если вы ведете активный образ жизни, эти килограммы быстро уйдут. А как быть тем, кто работает в офисе и целыми днями сидит за рабочим столом?

Именно поэтому ряд общественных организаций предложил 6 января учредить Международный разгрузочный день. Его можно отметить легким питанием, которое поможет организму избавиться от лишней нагрузки. Так что ешьте поменьше, но не голодайте! Достаточно просто уменьшить калорийность блюд.

Сегодня православные христиане отмечают канун Рождества Христова - сочельник. Это последний день поста, когда можно есть лишь так называемое сочиво - размоченные зерна пшеницы с медом и фруктами.

На Руси в Рождественский сочельник до «вечерней звезды», то есть до вечерних песнопений на богослужении, ничего не ели и даже не садились за стол. С появлением первой звезды, которая возвестила когда-то волхвам о рождении Спасителя, можно было начинать праздновать.

Стол накрывали белоснежной скатертью и расставляли на нем 12 - по числу апостолов - постных блюд. А с наступлением 7 января на стол разрешалось ставить и мясные кушанья.

Католики, отметившие Рождество 25 декабря, сегодня празднуют Крещение Господне, или Богоявление. Это один из древнейших христианских праздников, он посвящен крещению Иисуса Христа в Иордане. Именно после этого Господь начал просвещать людей.

6 января произошло несколько знаменательных событий. В 1813 году Александр I подписал манифест об окончании Отечественной войны. В 1834-м произведение «Боже, царя храни!» было принято в качестве гимна Российской империи. В 1884-м Пауль Нипков подал заявку на патент об изобретении «электрического телескопа для воспроизведения светящихся объектов» - основы механического телевидения. В 1943-м были введены погоны для личного состава Советской армии.

Именины сегодня отмечают Евгения, Иннокентий, Клавдия, Николай и Сергей.

6 января появились на свет национальная французская героиня Жанна д’Арк, русский пианист и композитор Александр Скрябин, советский актер театра и кино Николай Крючков, итальянский певец, композитор, актер Адриано Челентано и основатель группы Pink Floyd Сид Барретт.

Новолуние. Согласно лунному календарю, день отлично подходит для того, чтобы строить планы на будущее, прощать друзей и близких и самому просить прощения.