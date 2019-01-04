04.01.2019 | 14:36

В субботу, 5 января, в России нет официальных праздников, но можно порадоваться за жителей Индии, которые сегодня отмечают День рождения десятого Гуру Гобинда Сингха.

Он был поэтом и философом, известен тем, что создал милитаризированную сикхскую общину хальса, для вступления в которую нужно было принять на себя жесткие обязательства. Также он ввел особые правила одежды и поведения.

Считается, что Гуру Гобинд Сингх родился 11 ноября 1666 года в городе Патна в северной части Индии на реке Ганг, а покинул этот мир в 1708 году. Десятым он стал, когда ему было 9 лет, и почитается как последний гуру в человеческой форме. Перед смертью Гуру Гобинд Сингх объявил, что Гуру Грантх Сахиб (священный текст) будет окончательным и вечным гуру сикхов.

В зависимости от календарной системы его день рождения отмечается в разное время, иногда даже дважды в год. Устраиваются большие процессии, во всех сикхских храмах - гурудварах - произносятся особенные молитвы.

Дата 5 января известна также несколькими знаменательными событиями. В 1731 году в Москве зажглись первые уличные фонари, в 1762-м на российский престол вступил Петр III, в 1905-м в ходе русско-японской войны капитулировала крепость Порт-Артур, в 1933-м в Сан-Франциско началось строительство моста «Золотые ворота», а в 1949-м был создан Совет экономической взаимопомощи (СЭВ).

В народном календаре сегодня Федулов день. В этот день было принято уделять большое внимание домашним животным и птице: от души накормить, навести порядок на конюшне, в хлеву и птичнике.

Хозяйки на Федула пекли печенье в форме овец, коров и птиц и постные лепешки. Лепешками угощали животных в хлеву и на конюшне, а птицам доставалось отборное зерно.

5 января родились итальянский писатель Умберто Эко, супруга первого Президента СССР Михаила Горбачева Раиса Горбачева, американский музыкант Мэрилин Мэнсон.

Именинники 5 января - Василий, Иван, Макар, Наум, Павел.

Убывающая Луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь рекомендует прожить сегодняшний день в движении и приподнятом настроении. День крайне неблагоприятен для работы, поэтому решение текущих вопросов стоит отложить до лучших времен.