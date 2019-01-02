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Не забудь! | 3 января 1888 года запатентовали соломинку для коктейля

02.01.2019|12:41
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Сегодня, 3 января, во всем мире отмечается необычный праздник - день рождения соломинки для коктейлей.

Считается, что первую искусственную соломинку для коктейля изобрел американец Марвин Стоун, у которого была фабрика по производству бумажных сигаретных мундштуков. Новое изделие он изготовил из полоски бумаги: намазал ее край клеем, намотал на карандаш, а затем снял трубочку.

Поскольку такая соломинка быстро размокала, Марвин Стоун выбрал для нее другой материал - высокопрочную бумагу, в состав которой входила манильская пенька. 3 января 1888 года американец запатентовал свое изобретение и превратил производство трубочек в основной бизнес.

На этом приключения соломинки не закончились. В середине 1930-х годов риелтор Джозеф Фридман предложил ввести в нее изгибающийся гофрированный участок. Изобретатель начал массово выпускать такие трубочки и через 10 лет стал миллионером.

И наконец во второй половине ХХ века Отто Дайфенбах изобрел целлофановую соломинку для коктейлей.

3 января известно в истории несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1850 году в Санкт-Петербурге состоялась инсценировка казни петрашевцев, в 1959-м Аляска получила статус 49-го штата США, а в 1963-м в СССР отправился в первый полет самолет Ил-62.

В народном календаре 3 января – Прокопьев день. На него чтили память Прокопия Вятского – юродивого христианского святого, обладавшего даром предсказателя.

Крестьяне придумали дню свое название – Полукорма: по их подсчетам, именно к этому времени расходовалась половина фуража, заготовленного для скота. На Прокопьев день было принято проверять, хватит ли запасов корма до наступления тепла.

Для девушек существовала особая примета. С раннего утра в этот день им нужно было мести полы, чтобы потом посмотреть, сколько зерна удастся набрать. Чем больше его было, тем больше счастья ожидала подметавшая.

Именины 3 января отмечают Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Сергей и Ульяна.

В этот день родились английский писатель, автор книг «Хоббит» и «Властелин колец» Джон Толкиен, легендарный советский шахтер Алексей Стаханов, советский поэт Николай Рубцов, американский актер, режиссер, сценарист и продюсер Мэл Гибсон и немецкий автогонщик Михаэль Шумахер.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Согласно лунному календарю этот день чреват перепадами настроения, поэтому ваша задача - держать эмоции под контролем, чтобы не испортить отношений с близкими.

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