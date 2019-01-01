Пензенское информационное агентство|18+|Среда|2 янв 2019|00:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
  79.46  |  $  69.47

Не забудь! | 2 января продолжим отмечать Новый год

01.01.2019|13:04
Печать

Во второй день года, 2 января, в России нет официальных праздников. В это время наши граждане традиционно продолжают доедать наготовленные к празднику салаты и ходить друг к другу в гости, чтобы вручить подарки и пожелать всего самого лучшего в новом году.

Православная церковь 2 января чтит память Игнатия Богоносца, ученика Иоанна Богослова, жившего в I-II веках. Наши предки верили, что он помогает уберечь дом от бед.

В этот день также полагалось очищать яблони от инея и снега, тогда урожай будет богатым, считали крестьяне.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. 2 января 1839 года Луи Дагер произвел первую фотосъемку Луны, а спустя ровно 120 лет Советский Союз запустил первую автоматическую межпланетную станцию «Луна-1».

Также 2 января 1961 года США разорвали дипломатические отношения с Кубой. Американское правительство враждебно встретило местную революцию и предприняло серию политических и экономических санкций в отношении страны-соседа.

Именины сегодня отмечают Антон, Даниил, Иван и Игнатий.

2 января появились на свет русский государственный и военный деятель эпохи Петра I, адмирал Франц Лефорт, русский живописец, один из родоначальников жанровой картины Василий Перов, американский писатель-фантаст Айзек Азимов, советский биатлонист и тренер Александр Тихонов, а также советская и российская певица, бард Вероника Долина.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Согласно лунному календарю этот день желательно провести в покое, не обременяя себя ненужными делами и контактами. Сегодня хорошо посмотреть добрый фильм, перечитать любимую книгу и лечь пораньше.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 