01.01.2019 | 13:04

Во второй день года, 2 января, в России нет официальных праздников. В это время наши граждане традиционно продолжают доедать наготовленные к празднику салаты и ходить друг к другу в гости, чтобы вручить подарки и пожелать всего самого лучшего в новом году.

Православная церковь 2 января чтит память Игнатия Богоносца, ученика Иоанна Богослова, жившего в I-II веках. Наши предки верили, что он помогает уберечь дом от бед.

В этот день также полагалось очищать яблони от инея и снега, тогда урожай будет богатым, считали крестьяне.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. 2 января 1839 года Луи Дагер произвел первую фотосъемку Луны, а спустя ровно 120 лет Советский Союз запустил первую автоматическую межпланетную станцию «Луна-1».

Также 2 января 1961 года США разорвали дипломатические отношения с Кубой. Американское правительство враждебно встретило местную революцию и предприняло серию политических и экономических санкций в отношении страны-соседа.

Именины сегодня отмечают Антон, Даниил, Иван и Игнатий.

2 января появились на свет русский государственный и военный деятель эпохи Петра I, адмирал Франц Лефорт, русский живописец, один из родоначальников жанровой картины Василий Перов, американский писатель-фантаст Айзек Азимов, советский биатлонист и тренер Александр Тихонов, а также советская и российская певица, бард Вероника Долина.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Согласно лунному календарю этот день желательно провести в покое, не обременяя себя ненужными делами и контактами. Сегодня хорошо посмотреть добрый фильм, перечитать любимую книгу и лечь пораньше.