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Не забудь! | 1 января строим планы на год вперед

31.12.2018|14:50
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Сегодня, 1 января, - день, подобный новой чистой тетради на столе у школьника. «Здесь я точно не сделаю ни одной помарки! Все примеры буду сначала решать на черновике, а на этих листках у меня будет идеальная чистота!» - думает ученик.

Впрочем, жизнь вносит свои коррективы. Но 1 января можно (и нужно!) строить планы на целый год вперед, ставить перед собой новые цели и задачи. И конечно, вспомнить о том, что в ушедшем 2018-м удалось сделать, а где подстерегала неудача.

1 января - день, когда доведется позавтракать тортом, а пообедать - оливье, заливным и селедкой под шубой, оставшимися от новогоднего застолья. Это день, когда можно часами смотреть по телевизору хорошие фильмы и смеяться над старыми комедиями. Это день, который следует полностью посвятить мечтам о том, как все славно сложится в новом году.

А еще 1 января - день, когда загадывают желания. А что может быть лучше мира во всем мире? Вот и нужно попросить о прекращении войн на земле. Ведь сегодня, в День торжества Божией Матери Марии, римско-католическая церковь отмечает Всемирный день мира. У католиков этот праздник называется еще Днем всемирных молитв о мире. Общим лозунгом Всемирного дня мира стали слова: «Прости, и ты обретешь мир».

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1700 году в России был введен юлианский календарь, в 1801-м открыт астероид Церера, в 1968-м на Центральном телевидении СССР впервые вышла программа «Время», а в 1993-м произошел распад Чехословакии.

В народном календаре 1 января день Ильи Муромца. На Руси вспоминали былинного героя, ласково называли его Илюшенькой. Полагалось выйти утром, на заре, и поклониться родной земле в четыре стороны, пожелать мира и добра всем людям. Современные пензенские православные восславят Илью Муромца иным способом - 10-километровым пробегом по проспекту Победы.

Именины 1 января у Григория, Ильи и Тимофея.

1 января родились итальянский государственный деятель Лоренцо Медичи, основатель олимпийского движения Пьер де Кубертен, советский военный деятель, генерал-майор, Герой Советского Союза Иван Панфилов, агент советской разведки англичанин Ким Филби, народный артист СССР Игорь Владимиров, советский писатель Даниил Гранин и актер советского кино Анатолий Ромашин.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь советует сегодня никуда не спешить, завершить старые дела и не начинать новых.

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