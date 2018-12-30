30.12.2018 | 15:45

Сегодня, 31 декабря, мы проводим 2018 год и встретим новый, 2019-й. Этот праздник для многих самый любимый и долгожданный: мы загадываем сокровенные желания, мечтаем о чуде и строим планы на следующие 12 месяцев.

У большинства пензенцев первая половина дня будет посвящена подготовке к празднику и занята хлопотами: уборкой дома, приготовлением традиционных оливье и селедки под шубой или необычных кулинарных шедевров.

В преддверии Нового года родные и близкие люди соберутся за столом и проводят уходящий год, а в полночь, после боя курантов, поднимут бокалы с шампанским и скажут друг другу: «С Новым годом! С новым счастьем!»

31 декабря - дата, известная в истории несколькими знаменательными событиями. В 1869-м были обнаружены руины храма Артемиды Эфесской - одного из семи чудес света. В 1898-м в России открылась первая междугородняя телефонная линия: Санкт-Петербург - Москва.

В 1968-м в этот день совершил испытательный полет первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144. А в 1999-м Борис Ельцин объявил о досрочном сложении с себя полномочий главы государства, и 1 января 2000-го страна встретила с новым лидером - Владимиром Путиным.

В народном календаре 31 декабря - Модестов день. На Модеста можно было узнать, какой месяц года будет дождливым. Для этого вечером брали 12 коробочек, наполняли солью и каждой давали имя в честь одного из месяцев. Утром следующего дня проверяли, в какой коробочке соль размокла.

Наши предки считали святого Модеста хранителем скота. Чтобы поблагодарить его за заботу о стаде, мужчины в этот день устраивали застолья, главными на которых были блюда из мяса.

Именины сегодня отмечают Вера, Виктор, Владимир, Георгий, Елизавета, Зоя, Иван, Илья, Марк, Мартин, Михаил, Модест, Николай, Севастьян, Семен, Сергей, Софья, Фаддей и Федор.

31 декабря родились французский художник Анри Матисс, советская разведчица Екатерина Зарубина, артисты Анатолий Кузнецов и Семен Фарада, американский актер Энтони Хопкинс, телеведущая и журналист Регина Дубовицкая, балетмейстер Николай Цискаридзе.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю сегодня лучше не заниматься никакими серьезными вопросами и посвятить себя подготовке к празднику. Также стоит избегать незнакомых мест и новых компаний.