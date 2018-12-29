Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|30 дек 2018|08:06
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-16oC
-14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-18oC
-10oC
Завтра | Облачно |
  79.46  |  $  69.47

Не забудь! | 30 декабря 1922 года был образован СССР

29.12.2018|15:38
Печать

Пока сегодня, 30 декабря, россияне лихорадочно совершают последние покупки к празднованию самого любимого и веселого праздника, в Южном полушарии, точнее, в одном его государстве, веселятся не меньше, чем мы в новогоднюю ночь. Потому что 30 декабря отмечается День Республики Мадагаскар.

Большинству жителей нашей губернии Мадагаскар известен по двум источникам: одноименному мультфильму и песне Елены Ваенги, которая желает, «чтобы над вами сияло солнце ярче, чем на Мадагаскаре».

Если же вы попадете на этот остров, расположенный у восточного побережья Южной Африки и омываемый Индийским океаном, скажем, из нашего снежно-дождливого декабря, то сразу закричите: «Не надо солнца ярче! Здесь жара 45 градусов в тени!»

Мадагаскар - остров уникальный. 90% здешней флоры и фауны не встречается больше нигде на планете. Взять хотя бы фоссу - крупнейшего хищника Мадагаскара. Ее доисторические родственники были размером с оцелота и весили до 20 кг. Нынешняя фосса напоминает небольшую пуму, неудивительно, что это животное долгое время причисляли к семейству кошачьих. Но потом выяснилось, что его ближайшие родственники - мангусты.

Водятся на острове и уникальные виды грызунов, рептилий, рукокрылых (летучие мыши), птиц и насекомых.

Символом Мадагаскара, конечно, является лемур. Правда, «венец природы» - человек - истребил всех крупных лемуров. А ведь вымерший гигантский лемур-ленивец был размером с гориллу, его масса превышала 200 кг. Сейчас же здесь водится множество более мелких видов этих зверьков. Одни из самых крупных, индри, весят около 10 кг, а ночные лемурчики с огромными глазами - величиной меньше ладони.

Название столицы Республики Мадагаскар сложно произнести. Но если вы выучите его, то вам будут не страшны и другие скороговорки. Называется этот город Антананариву (ударение на «и»).

30 декабря в истории произошло несколько знаменательных событий. В этот день в 1916 году в Петербурге убили Григория Распутина. В 1927-м русский химик Сергей Лебедев первым в мире разработал способ получения синтетического каучука, а в 1927-м в Токио открылась первая за пределами Европы и Америки линия метрополитена.

30 декабря 1922 года был образован Союз Советских Социалистических Республик, который когда-то был самым крупным государством мира по площади и вторым по экономической и военной мощи.

Сначала в СССР входили только Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР), Украинская и Белорусская советские социалистические республики и Закавказская Советская Федеративная Социалистическая Республика.

В последующие годы в состав СССР вошли Узбекская, Казахская, Грузинская, Азербайджанская, Литовская, Молдавская, Латвийская, Киргизская, Таджикская, Армянская, Туркменская и Эстонская союзные республики.

К концу 1980-х между центром и ССР произошел раскол, и в 1990-м все они приняли декларации о государственном суверенитете. События, которые происходили в Москве в августе 1991 года, ускорили процесс распада Союза.

25 декабря президент Михаил Горбачев ушел в отставку. 26-го Союз ССР перестал существовать.

В народном календаре сегодня Данилов день. На Руси особое внимание уделяли огню: «хозяйка печь топила, чтобы на два дня тепла хватило». Ночью люди разводили большие костры и приговаривали: «Разгони, огонь, темноту, постращай стужу».

30 декабря - день, урожайный на появление на свет глав государств и творческих личностей. Родились десятый римский император Тит Флавий Веспасиан, великий князь московский Василий I и 23-й османский султан Ахмед III, а также английский писатель, поэт и новеллист, нобелевский лауреат Редьярд Киплинг, советский композитор, народный артист СССР Дмитрий Кабалевский и советский писатель, поэт Даниил Хармс.

Именины сегодня отмечают Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Петр и Сергей.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю, сегодня в голову могут прийти свежие идеи для решения давних проблем. День хорош для более тесного общения с друзьями и близкими.

0
0
0
0
 
Гость|30.12.2018 01:01|

Вечный позор Ельцину и Горбачеву.

Дмитрий Н. Мотовилов|30.12.2018 01:10|

История СССР изложена неполно. На самом деле Сталин добивался вхождения всех национальных областей в состав РСФСР.

Если бы это удалось, то страну не удалось расколоть в 1991-м.

Но дедушка Ленин свято стоял на страже тайного завета своих американских хозяев и заложил основы будущего раскола великой державы - союзное государство СССР.

Гость|30.12.2018 06:45|

Мотя, меньше слушай жида Белковского по эху мацы. И Ленина не трожь, паскуда!

Гость|30.12.2018 07:01|

Гость писал(a):

Мотя, меньше слушай жида Белковского по эху мацы. И Ленина не трожь, паскуда!
Если россияне, могут одновременно возвеличивать Ленина и считать святым Николая Второго, то пожалуй тут и комментировать не нужно.

здесь помощь квалифицированных врачей необходима.

умом Россию не понять, ....... поклоняться упырю который отправил на тот свет более ДВАДЦАТИ МИЛЛИОНОВ душ.....то за гранью разума.

Гость|30.12.2018 07:04|

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Но дедушка Ленин свято стоял на страже тайного завета своих американских хозяев и заложил основы будущего раскола великой державы - союзное государство СССР.
Цитаты Ленина, от которых стынет кровь

«Война не на жизнь, а на смерть богатым и прихлебателям, буржуазным интеллигентам… с ними надо расправляться, при малейшем нарушении… В одном месте посадят в тюрьму… В другом - поставят их чистить сортиры. В третьем - снабдят их, по отбытии карцера, желтыми билетами… В четвертом - расстреляют на месте… Чем разнообразнее, тем лучше, тем богаче будет общий опыт…»Ленин, август 1920 г. (Латышев А.Г. Рассекреченный Ленин. М., 1996).

«…Принять военные меры, т.е. постараться наказать Латвию и Эстляндию военным образом (например, «на плечах» Балаховича перейти где-либо границу на 1 версту и повесить там 100 -1000 их чиновников и богачей)».https://pics.ru/lenin

Гость|30.12.2018 07:05|

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Но дедушка Ленин свято стоял на страже тайного завета своих американских хозяев и заложил основы будущего раскола великой державы - союзное государство СССР.
у вашего дедушки фамилия была "троцкий". а великий ДЕНИН лихо запрягал и погонял всех сионистов, успешно решая задачи родной России. к 1991 году кулацко-урко-проституто-образованцы - воруя и мародёрствуя - внедрили в политику и головы простаков идеал жиреющего мещанина. крысы-предатели, попугаи заморских ситечек, вши на теле трудового народа - при отменённой гигиене (ребята, мол, давайте жить дружно) и умертвили богоподобного человека - советского. пархатый ТРУС (как бы, но с талантом быть всегда у денег), жирный БЫВАЛЫЙ (кулак, которому чужого не надо, а своё он из любого желудка достанет) и простак балда-ивашка-доверяшка БАЛБЕС (простота - хуже воровства. именно им ЛЕНИН твердил:- "учиться, учиться и ещё раз учиться"). без ликвидации этой нечисти не будет развития... правда, президиус пуТэнт на днях говорил, что и не нужно это НАШЕЙ стране и так хорошо ЕГО НАРОДУ (мол, страна для всех, кроме русских). переплюнул кредо ИУДУШКИ ГОЛОЛВЛЁВА по статистике и расчётам-прогнозам...

Гость|30.12.2018 07:14|

Гость писал(a):

«Война не на жизнь, а на смерть богатым и прихлебателям, буржуазным интеллигентам… с ними надо расправляться, при малейшем нарушении… В одном месте посадят в тюрьму… В другом - поставят их чистить сортиры. В третьем - снабдят их, по отбытии карцера, желтыми билетами… В четвертом - расстреляют на месте… Чем разнообразнее, тем лучше, тем богаче будет общий опыт…»Ленин, август 1920 г.
КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ в Китае была как раз по этим поводам. что совершенно ФУНДАМЕНТАЛЬНО повлияло на ВОЗРОЖДЕНИЕ экономики КИТАЯ и стремительное (как во времена гения из гениев СТАЛИНА) улучшение жизни САМОГО большого населения страны. на площади Тяньяньмэнь зачистили думающих гормонами, а не умом-разумом, науськанную западными ценностями (и недобитками из "культурных" образованцев") зомби от гомиков и проституции. такая ПРОТИВОЧУМНАЯ работа дала просто космический старт экономике

Дмитрий Н. Мотовилов|30.12.2018 07:49|

Гость писал(a):

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):
Но дедушка Ленин свято стоял на страже тайного завета своих американских хозяев и заложил основы будущего раскола великой державы - союзное государство СССР.
у вашего дедушки фамилия была "троцкий". а великий ДЕНИН лихо запрягал и погонял всех сионистов, успешно решая задачи родной России. к 1991 году кулацко-урко-проституто-образованцы - воруя и мародёрствуя - внедрили в политику и головы простаков идеал жиреющего мещанина..
Дело не в этом. Дело гораздо серьёзнее и насущнее смотра преступлений ленинцев столетней давности, хотя и раскол России на нацанклавы -. трагедия страшной тяжести. Но мы её как-то пережили...

Дело в том, что Ленин понял-таки пагубность коммунистической уравниловки бесправных рабов и стал поворачивать обратно к частной (личной) инициативе свободных граждан. Заставил внедрить НЭП.

А Сталин свернул НЭП и снова вернул народ в ярмо рабства. Кстати, по нормам николаевской демографии, нас сейчас должно быть до полутора миллиардов, а не 120 миллионов...

И частная инициатива - это не просто слова из учебника. Это возможность жить и развиваться безработным за счёт казны так, как они сами хотят. Как финны. Как я предсказывал неизбежным для всего мира ещё 22 года назад.

Как не слышат этого ни Кремль, ни форум, наполненный "гениальными" учителями и знатоками прошлого.

Гость|30.12.2018 07:57|

В стране верующих офицеров КГБ и не такое бывает

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 