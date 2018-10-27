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Не забудь! | 28 октября - День бабушек и дедушек

27.10.2018|12:40
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Если у вас есть бабушка или дедушка (лучше - оба, а еще лучше - две бабушки и два деда!), то сегодня прямо с утра не поскупитесь на добрые слова для них. Ведь 28 октября в России День бабушек и дедушек.

Как правило, бабушка и дедушка - самые старшие члены семьи, которых уважают и дети, и внуки. У многих из нас детство ассоциируется с добрыми руками бабушки, готовящими вкуснейшие в мире пельмени, или счастьем от удачи на рыбалке с дедушкой.

Именно с дедушек, мудрых и справедливых наставников, берут пример мальчики. И именно бабушки учат девочек быть рачительными и аккуратными хозяйками. Скажите им за это спасибо!

28 октября - прекрасный день, чтобы посмотреть любимые мультики. Ведь сегодня отмечается Международный день анимации, по случаю которого профессионалы и любители со всего мира обмениваются программами своих мультфильмов и устраивают премьерные просмотры. Подобные сеансы проходят в 104 странах мира.

Не все знают, что первым русским мультипликатором был балетмейстер Мариинского театра Александр Ширяев. Он в 1906 году создал кукольный мультфильм, в котором на фоне неподвижных декораций движутся в танце 12 фигурок. А в 1912 году состоялась премьера первого отечественного мультипликационного фильма «Прекрасная Люканида» В. А. Старевича.

Кроме того, 28 октября в России отмечается День создания армейской авиации. Ее история началась в 1948 году, когда в подмосковном Серпухове была сформирована первая эскадрилья, оснащенная вертолетами. В мирное время армейская авиация обеспечивает боевую подготовку сухопутных войск. Ни одно учение не проводится без участия боевой и транспортной авиатехники.

В последнее воскресенье месяца вся Россия отмечает День автомобилиста (День работников автомобильного транспорта).

В нашей стране количество автолюбителей растет не по дням, а по часам. Увеличивается и число профессий, обслуживающих эту сферу. Поэтому в День автомобилиста мы поздравляем не только водителей, но и ремонтных рабочих, инженерно-технических специалистов, руководителей транспортных предприятий.

Как в России, так и на Украине и в Белоруссии сегодня приветствуют автомобилистов и желают им безопасных дорог, зеленого света во всех начинаниях и «ни гвоздя ни жезла».

28 октября произошло такое знаменательное событие, как официальное открытие статуи Свободы в Нью-Йорке. Она была подарена Францией в честь столетней годовщины независимости США и в знак дружбы между двумя государствами. Статуя прибыла в Нью-Йорк 17 июня 1886 года на борту французского парохода «Изери». Везли ее в разобранном виде: фигура была разделена на 350 частей, упакованных в 214 ящиков.

В народном календаре 28 октября - Ефимий Осенний. По поверью, с Ефимия нечистая сила становилась деятельной и начинала мешать женам и девушкам: путала пряжу, рвала ткань, била горшки. Говорили, что увидеть кикимору можно лишь в одной ситуации - если она сядет за ткацкий стан, чтобы испортить работу ткачихи. В этом случае нужно было осенить нечистую силу крестным знамением и попросить Ефимия о помощи.

28 октября появились на свет философ и писатель Эразм Роттердамский, театральный режиссер Роман Виктюк, советский разведчик, писатель и сценарист Овидий Горчаков, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс и американская киноактриса Джулия Робертс.

Именины сегодня отмечают Афанасий, Денис, Дмитрий, Ефим, Иван, Лукьян и Семен.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю, сегодня стоит быть особенно внимательными к своим словам, стараться сохранять уравновешенность, чтобы не оказаться в центре конфликта.

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