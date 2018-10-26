26.10.2018 | 15:50

Наверняка во многих семьях рука не поднимается выкинуть вещи, которые кажутся уже давно отжившими свой срок: виниловые пластинки, магнитофонные кассеты (а может, и катушки!), черно-белый телевизор.

Взгляните на них с иной точки зрения: это не старый хлам, а память о том, что было всего одно-два поколения назад. Сегодня, 27 октября, во всем мире отмечается День аудиовизуального наследия. Это фильмы, радио- и телепрограммы, аудио- и видеозаписи.

Сегодня эти документы, массовое распространение которых началось в ХХ веке, стали весомым дополнением к письменным носителям. Они воспринимаются на слух или визуально как грамотными, так и неграмотными людьми, помогают преодолевать культурные и языковые барьеры.

Аудиовизуальное наследие уязвимо, поэтому ЮНЕСКО взяла на себя ведущую роль в деле сохранения этих недолговечных материалов и обмена ими. Созданный в 1997 году международный реестр «Память мира» насчитывает в настоящее время около 200 наименований документального наследия, которые имеют всемирное значение.

Аудиовизуальная история России хранится в Государственном фонде телевизионных и радиопрограмм. Архив насчитывает порядка 1,5 млн единиц.

В последнюю субботу октября также отмечается Всемирный день гимнастики. Праздник был учрежден в 1999 году по инициативе Федерации спортивной и художественной гимнастики России.

Ежегодно к этому дню приурочиваются различные мероприятия: соревнования, показательные выступления, а также мастер-классы для начинающих.

В истории 27 октября известно несколькими знаменательными событиями. В 1873 году американский фермер из штата Иллинойс Джозеф Глидден подал заявку на патент колючей проволоки. В 1927 году в Москве открылся Центральный театр рабочей молодежи (ТРАМ), ныне «Ленком». В 1951-м в Канаде для борьбы со злокачественными образованиями было впервые применено радиационное облучение. 27 октября 1962 года - «черная суббота» Карибского кризиса, когда мир оказался на пороге ядерной войны. А в 1984-м состоялось официальное открытие сквозного движения по Байкало-Амурской магистрали.

В народном календаре 27 октября - Параскева Грязнуха. В этот день хозяйки начинали трепать и мять лен. А вот прясть и стирать на Параскеву не рекомендовалось, хотя шить было можно. Если день памяти святой Параскевы выпадал на пятницу, то справляли отдельный праздник - Параскеву Пятницу.

27 октября родились мореплаватель Джеймс Кук, великий скрипач Никколо Паганини, биолог и селекционер Иван Мичурин, певица Лидия Русланова, 26-й президент США Теодор Рузвельт, артисты Михаил Жаров и Николай Караченцов, скрипачка Ванесса Мэй.

Именины сегодня отмечают Игнатий, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Николай и Петр.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Лунный календарь советует сегодня не поддаваться иллюзиям и никому не подражать. День хорош для так называемого самокопания и работы над имеющимися недостатками в себе.