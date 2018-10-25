25.10.2018 | 16:50

26 октября в России нет официальных праздников, но можно порадоваться за австрийцев - они сегодня отмечают Национальный день республики.

История праздника связана с выводом иностранных войск с территории Австрии. Он учрежден в память события, произошедшего в 1955 году.

Именно 26 октября правительство утвердило федеральный конституционный закон, которым был провозглашен постоянный нейтралитет страны, исключавший возможность присоединения к каким-либо военным союзам или создания иностранных военных баз.

В Барселоне в этот день проходит международный фестиваль джаза, в Азербайджане проводится праздник граната.

Православные христиане сегодня чтят Иверскую икону Божией Матери. Оригинал образа находится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции. Согласно преданию, икону написал евангелист Лука. На Руси ее очень почитали, молясь об избавлении от разных бытовых неурядиц, утешении в горе, умножении плодородия земли и защите от пожара. В народном календаре день так и назывался - Иверская.

26 октября известно в истории несколькими знаменательными событиями. В 1824 году в Москве был официально открыт Малый театр. В 1863-м появился первый в мире узкоспециальный союз - Футбольная ассоциация в Лондоне. А в 1920-м Совет народных комиссаров издал постановление о продаже за границу русских художественных ценностей.

26 октября появились на свет поэт Андрей Белый, живописец Василий Верещагин, кинорежиссер и сценарист Игорь Масленников, 21-й президент Франции Франсуа Миттеран, футболист Дмитрий Сычев.

Именины сегодня отмечают Вениамин, Иннокентий, Карп, Никита, Николай и Трофим.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь советует сегодня раскрепоститься и всласть повеселиться. Главное - не терять голову и сохранять самообладание.