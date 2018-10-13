13.10.2018 | 14:51

Сегодня, 14 октября, во второе воскресенье месяца, в России отмечается День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В этот день поздравления принимают те, кто без отдыха трудится на земле, вкладывает в нее силы и средства, выращивает овощи и хлеб, разводит скот и птицу. Это праздник не только аграриев, но и ученых, делающих новые изыскания в сфере сельского хозяйства, и тех, кто превращает плоды крестьянских трудов в продукты, которые появляются на нашем столе.

14 октября отмечается Всемирный день стандартов. Эта дата призвана обратить внимание людей на важность создания единых стандартов и отметить вклад десятков тысяч специалистов, занимающихся этой ответственной работой.

В России сегодня отмечается День работников заповедного дела. Первый в России заповедник - Баргузинский - был создан в 1917 году, а решение об учреждении профессионального праздника приняли директора государственных природных заповедников в 1999-м.

И хотя этот праздник не является официальным, уже сформировалась традиция поздравлять в этот день работников заповедников. Именно благодаря их усилиям многие виды животных сохранились сегодня только в заповедниках.

У православных христиан 14 октября один из важнейших праздников - Покров Пресвятой Богородицы. Его история восходит к 910 году, когда Византийская империя вела войну с сарацинами и мусульмане уже подошли к Константинополе. Вдруг в храме, где собрались местные христиане в надежде на спасение, появилась идущая по воздуху Богородица. Она сняла с головы широкое белое покрывало (покров) и распростерла его над молящимися в храме людьми, давая им защиту и покровительство.

Церковь отмечает этот день как праздник заступничества Божией Матери, ее защиты всех православных христиан. На Руси девушки на Покров ходили в церковь молиться, чтобы Господь послал им хороших женихов.

14 октября в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1165 году было завершено строительство храма Покрова на Нерли, в 1843-м в Потсдаме на премьере спектакля «Сон в летнюю ночь» по пьесе Шекспира впервые прозвучал марш Мендельсона (известный как «Свадебный»), в 1926 году в лондонском издательстве вышла книжка Алана Милна о Винни-Пухе, а в 2012-м австрийский парашютист Феликс Баумгартнер совершил затяжной прыжок из стратосферы с высоты около 39 км.

14 октября родились российская императрица, жена Павла I Мария Федоровна, 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр, советский поэт и прозаик Наум Коржавин, кинорежиссер и сценарист Павел Чухрай, народный артист России Михаил Козаков, футболист Виктор Онопко, двукратный олимпийский чемпион хоккеист Александр Касатонов и модельер Валентин Юдашкин.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Вера, Георгий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман и Савва.

Растущая Луна находится в первой четверти. Согласно лунному календарю, первая половина дня хороша для кардинальных изменений во многих сферах, но не за счет поиска новых возможностей, а за счет улучшения и укрепления уже имеющихся. После обеда настанет благоприятное время для завязывания знакомств и построения новых планов.