03.10.2018 | 15:39

Если у вас есть домашний питомец, будь это собака, кошка, канарейка или черепаха, сегодня вы можете устроить ему праздник. Потому что 4 октября отмечается Всемирный день животных.

В этот день поминают католического святого Франциска Ассизского, который считается покровителем животных. Ввести всемирный праздник решили в 1931 году на международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем во Флоренции.

В нашей стране он отмечается с 2000 года по инициативе Международного фонда защиты животных. В России братья наши меньшие живут в каждой третьей семье, и страна занимает второе после США место в мире по численности домашних питомцев.

Ежегодно 4 октября в России отмечается День космических войск - рода войск в составе воздушно-космических сил ВС РФ, обеспечивающих ракетно-космическую оборону страны. Праздник приурочен ко дню открытия летописи космонавтики.

4 октября 1957 года военными специалистами с космодрома Байконур был запущен первый в мире искусственный спутник Земли, который успешно выполнил заданную программу. Спутник летал 92 дня и совершил 1 440 оборотов вокруг планеты, его радиоточки работали две недели. США повторили успех СССР лишь в 1958 году.

Также сегодня отмечается День гражданской обороны МЧС России. 4 октября 1932 года была создана общесоюзная система местной противовоздушной обороны СССР (МПВО) и утверждено положение о ней. Именно с этого времени началось создание системы ГО страны.

В истории 4 октября случилось несколько знаменательных событий. В 1582 году по указу папы римского Григория XIII произошел переход с юлианского календаря на новый, названный григорианским. В 1830-м сделано одно из крупнейших археологических открытий: близ Керчи обнаружен курган Куль-Оба с погребальной камерой. А в 1937-м советский дирижабль СССР В-6 «Осоавиахим» завершил рекордный по продолжительности полет.

В народном календаре 4 октября - Кондрат да Ипат, день плодородия и земледелия. В этот день обязательно полагалось работать и в первую очередь удобрять землю навозом. Существовала даже присказка: «Не присядешь без дела на Кондрата да Ипата - будешь богатым». Предки отмечали, какая стоит погода: считалось, что она не изменится четыре недели.

4 октября родились азиатский ученый Средневековья Аль-Бируни, советский и российский физик-теоретик, академик, нобелевский лауреат Виталий Гинзбург, народный артист СССР Марлен Хуциев, декабристы Иван Горбачевский и Михаил Бестужев, советский разведчик Рихард Зорге.

С именинами сегодня поздравляют Александра, Алексея, Андрея, Валентина, Василия, Владимира, Даниила, Дмитрия, Ивана, Иосифа, Исаакия, Константина и Петра.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь утверждает: сегодняшний день неудачен для старта любого важного дела. Лучше сосредоточиться на завершении уже начатых и постараться избежать нервных потрясений.