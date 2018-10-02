02.10.2018 | 16:55

3 октября отмечено в календаре как День ОМОНа в России. Свой профессиональный праздник сотрудники спецподразделений отмечают ежегодно начиная с 2002 года.

Впервые отряды, которые сейчас именуются отрядами мобильными особого назначения, были созданы в 1988 году в трех республиках бывшего СССР и 14 регионах РСФСР. К концу 1990 года подразделения действовали во всех регионах России. В настоящее время ОМОН входит в структуру национальной гвардии Российской Федерации.

Сотрудники отрядов лучше вооружены по сравнению с полицией и проходят особую подготовку. Они обеспечивают правопорядок и общественную безопасность в зонах стихийных бедствий, участвуют в задержании преступников, освобождении заложников и пресекают деятельность террористов.

3 октября также отмечается Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. Он не является официальным, но это не мешает еще раз привлечь внимание к проблеме, остро стоящей на протяжении многих лет.

День был выбран не случайно, а в память об американце Джоне Финче, общественном деятеле XIX века, который всю свою жизнь боролся с пьянством, проводя лекции и семинары на тему вреда алкоголя.

В Южной Корее 3 октября отмечается День основания государства, он является выходным для всех жителей страны.

Праздник установлен в честь образования первого государства корейской нации в 2333 году до нашей эры. В 1909 году этот день обрел статус национального праздника, а с 1949-го его стали отмечать 3 октября. Основная церемония проходит на алтаре у вершины горы Мани на острове Ганхва-до, туда устремляется торжественная процессия.

В истории 3 октября знаменательно тем, что в этот день в 1906 году был утвержден сигнал бедствия на море SOS, в 1990-м официально объединились два государства на территории Германии: ФРГ и ГДР.

В народном календаре сегодня Астафий Ветряк. В этот день наши предки определяли по ветру будущую погоду. Если он дул с севера, ждали холодов, с юга - тепла. Западный ветер сулил дождь, а восточный - ясные дни.

Именины сегодня отмечают Александр, Василий, Иван, Илларион, Михаил, Олег, Татьяна и Федор.

3 октября родились поэт Сергей Есенин, американский писатель Томас Вулф и народный артист СССР Армен Джигарханян.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь гласит, что сегодня идеальный день для новых начинаний и планов на будущее. Главное - не переусердствовать.