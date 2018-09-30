30.09.2018 | 15:37

Самое время поздравить ваших бабушек и дедушек, а может быть, и родителей, если они уже достигли того возраста, который называют «серебряным». Ведь сегодня, 1 октября, во всем мире отмечается Международный день пожилых людей.

Не забудьте: слово «пожилой» означает человека зрелого возраста с богатым жизненным опытом. Попросите стариков рассказать об их прошлом, и вы поймете, как за несколько десятилетий изменилась жизнь.

В пензенских музеях 1 и 3 октября для пожилых людей пройдут бесплатные экскурсии. 1-го числа пенсионеры смогут посетить музей народного творчества, где в 12:00 пройдет тематическая экскурсия «Промыслы и ремесла Пензенского края». 3 октября пожилых людей приглашают областной краеведческий музей (в 15:00 - на экскурсию «Я поведу тебя в музей») и музей И. Н. Ульянова (в 14:00 - на экскурсию «Тайна пензенских сословий»).

1 октября своим днем считают вегетарианцы. Всемирный день вегетарианства отмечают с 1977 года, праздник призван привлечь внимание широкой общественности к этому образу жизни. Для многих сторонников отказа от животной пищи он станет поводом встретиться и пообщаться, рассказать другим людям о радостях жизни без мяса.

1 октября - Международный день музыки, он отмечается с 1975 года. Ежегодно в разных странах в этот день организуются концерты с участием лучших артистов и коллективов, звучат сочинения, вошедшие в сокровищницу мировой музыкальной культуры.

В истории 1 октября отмечено несколькими знаменательными событиями. В 1869 году в Вене была выпущена первая в мире почтовая открытка с маркой, в 1879-м в Гамбурге открылась первая международная полярная конференция, а в 1949-м была провозглашена Китайская Народная Республика.

1 октября в народном календаре - Арина Шиповница. Именно после дня Арины (Ирины) было принято собирать и сушить шиповник, тогда он сохранял свои полезные качества.

Именины сегодня отмечают Алексей, Ариадна, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Иван, Иларион, Ирина, Константин, Михаил, Петр, Сергей и Софья.

1 октября родились российский император Павел I, американский самолетостроитель Уильям Боинг, советский поэт, переводчик Лев Гумилев, 39-й президент США Джеймс Картер, народные артисты СССР и России Олег Ефремов, Нина Усатова и Чулпан Хаматова.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю день подходит для интеллектуального труда, получения знаний. А вот браться за новые серьезные проекты сегодня не стоит.