29.09.2018 | 14:02

30 сентября во всем мире отмечают День переводчика. Этот профессиональный праздник появился только в 1991 году. Дата выбрана неслучайно: 30 сентября 420 года скончался один из четырех латинских Отцов Церкви, писатель, историк, переводчик Иероним Стридонский.

Переводчик - одна из древнейших профессий. Без толковых переводчиков мир не узнал бы строки Библии, не оценил бы законы Ньютона, не прочувствовал прелесть стихов Шекспира. Важность умения понимать другие языки и наречия была передана в легенде о строителях Вавилонской башни.

Также в последнее воскресенье месяца празднуется Международный день глухих. Он был учрежден в 1951 году в честь создания Всемирной федерации глухонемых.

По статистике, нарушениями слуха страдает каждый девятый человек - около 650 миллионов жителей планеты. В их числе были и многие известные люди: автор «Собора Парижской Богоматери» Виктор Гюго, знаменитый композитор Людвиг Ван Бетховен, итальянский художник Антонио Станьоли, французский философ и писатель Жан-Жак Руссо.

В Пензе воспитанники школы-интерната для глухих и слабослышащих детей занимаются в театре жестовой песни «Образ». Таких театров для людей с особенными потребностями в России всего три.

В России в этот день отмечают День Интернета. В стране, по данным статистики, виртуальным пространством пользуются более 80 миллионов человек, самое большое проникновение Интернета - в Москве и Санкт-Петербурге, здесь доля пользователей Сетью составляет более 70%.

Как ни удивительно, у Интернета есть и свой святой покровитель. Официально он еще не утвержден, но с 2003 года протекцию Сети оказывает святой Исидор Севильский. Это испанский епископ, живший в 560-636 гг. Его считают первым энциклопедистом, он оказал значительное влияние на историю Средних веков.

В истории в этот день произошло несколько знаменательных событий. В 1791 году в Вене состоялась премьера оперы «Волшебная флейта» - последнего произведения Моцарта, в 1783-м французы братья Монгольфье сумели поднять в воздух тепловой аэростат – наполненный горячим воздухом шар, в 1941-м началась битва за Москву.

Сегодня православные христиане отмечают память четырех мучениц: Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Вдова София воспитывала дочерей в христианском благочестии. Узнав об этом, император попытался сначала уговорами и подарками, а затем угрозами обратить девочек в язычество. Они оказались стойкими, и правитель приказал подвергнуть их пыткам, а затем обезглавить.

София похоронила своих дочерей и спустя три дня скончалась от горя. На момент смерти Вере было 12 лет, Надежде - 10, а Любови - всего 9. Известие о смерти маленьких, но стойких духом девочек обошло много храмов и городов. Везде за спасение душ Веры, Надежды и Любови молились православные.

На Руси эти четыре имени были очень популярны в народе, поэтому со временем начали отмечать большой праздник - Вселенские бабьи именины. Именины прославляли материнскую мудрость и женские добродетели: веру, надежду и любовь.

30 сентября родились немецкий физик, создавший счетчик частиц радиоактивного излучения Ганс Гейгер, советский математик, географ, астроном, исследователь Севера Отто Шмидт и военный деятель, Маршал Советского Союза Александр Василевский и российский театральный режиссер, актер и педагог, народный артист России Юрий Любимов. Также день рождения отмечает советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР Вера Васильева.

Именины сегодня празднуют Александра, Вера, Дмитрий, Зиновий, Иван, Илья, Ирина, Любовь, Мирон, Надежда, Павел и Софья.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Если вам давно хотелось что-то изменить в своей жизни, то сегодня, согласно лунному календарю, - самое время. Это день кардинального решения накопившихся вопросов и перестроек.