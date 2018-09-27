27.09.2018 | 15:42

Сегодня, 28 сентября, отмечают свой профессиональный праздник работники атомной промышленности.

Сейчас в России в этой отрасли 350 предприятий и организаций, на которых трудятся более 250 тысяч человек. В Пензенской области для работы на нее был создан целый закрытый город - Заречный.

Если у вас в доме есть собака или кошка, то сегодня есть повод задуматься о том, не пропустили ли вы срок ее прививки. Потому что 28 сентября отмечается Всемирный день борьбы против бешенства. Дата неслучайна: в 1895 году в этот день скончался один из создателей вакцины против бешенства, знаменитый микробиолог Луи Пастер.

Бешенство (его еще называют гидрофобией) - одно из самых страшных заболеваний. В Пензенской области ситуация по бешенству животных нестабильная, с IV квартала 2017 года отмечается осложнение эпизоотической ситуации. За первые три месяца 2018 года было выявлено 19 случаев бешенства у животных (7 - у лисиц, 9 - у собак и 3 у кошек), в 2017-м за тот же период их насчитывалось всего 5. А на начало июня 2018-го зарегистрировали уже 27 случаев бешенства животных, в основном лис и домашних собак.

Вакцинация - лучший способ уберечь своего любимца от смертельного заболевания и снизить риск для себя и домочадцев. Кстати, по данным альянса по борьбе против бешенства, ежегодно в мире от бешенства умирает 55 тысяч человек, или в среднем один каждые 10 минут. Предотвратить летальный исход может лишь иммунизация, сделанная в течение нескольких часов после укуса или ослюнения.

28 сентября произошло несколько знаменательных событий. Так, в 1618 году, 400 лет назад, в Брюсселе открылся первый ломбард, в 1773-м началось восстание под предводительством Емельяна Пугачева, в 1953-м Никита Хрущев был избран первым секретарем ЦК КПСС. А в 1994-м в Балтийском море затонул грузопассажирский паром «Эстония», совершавший рейс между Таллином и Стокгольмом. Эта катастрофа стала крупнейшей катастрофа в Балтийском море.

28 сентября родились итальянский живописец, один из крупнейших мастеров барокко Микеланджело да Караваджо, итальянский актер кино и театра Марчелло Мастроянни, советский художник-график, мастер политической карикатуры, народный художник СССР Борис Ефимов, советский театральный режиссер, педагог, народный артист СССР Георгий Товстоногов, французская актриса и певица Брижит Бардо.

В народном календаре 28 сентября - Никита Гусятник. В этот день в деревнях начинался забой гусей, откормленных за лето. Дикие гуси в это же время улетали в теплые края, и охотники выходили на последний промысел. А главным блюдом на крестьянском столе был, конечно, жареный или печеный гусь.

Именины сегодня отмечают Андрей, Виссарион, Герасим, Григорий, Дмитрий, Евдокия, Иван, Игнатий, Иосиф, Леонид, Людмила, Макар, Максим, Мария, Никита, Николай, Петр, Порфирий, Семен, Степан, Федот и Яков.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь гласит: сегодня - день, когда можно оглянуться назад, исправить прежние ошибки и попросить прощения у тех, кого вы когда-то обидели.