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Не забудь! | 27 сентября поздравим работников дошкольного образования

26.09.2018|16:27
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Сегодня, 27 сентября, день, когда в России поздравляют воспитателей и других работников дошкольного образования. Именно от них зависит, каким вырастет поколение сегодняшних детсадовцев, именно эти люди закладывают в малышей основы любви к семье и Родине.

Дата была выбрана неслучайно: в этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге открылся первый детский сад. А сам праздник был учрежден в 2004 году. Инициативу проявили российские педагогические издания, ее поддержали авторы многих базовых дошкольных программ.

Еще сегодня Всемирный день туризма. Его могут отмечать все, от мала до велика: и те, кто много лет назад ходил с рюкзаком по лесу и ночевал на берегу реки, и те, кто покорял горные пики, и сегодняшние туристы, с комфортом путешествующие по миру даже с маленькими детьми и престарелыми родителями. И конечно, в этот день поздравления принимают работники турбизнеса.

27 сентября произошло несколько знаменательных событий. В 1783 году на воду был спущен первенец Черноморского флота России - парусный корабль «Слава Екатерины», в 1801-м Александру I представили первый в мире велосипед, в 1938-м Сергей Павлович Королев был приговорен к 10 годам заключения как участник контрреволюционной троцкистской организации, а также за срыв сдачи новых образцов вооружения, а в 1990-м Советский Союз вступил в Интерпол.

27 сентября родились русская царица, правительница-регентша России (1682-1689), сестра Петра I Софья Романова и американский военный морской теоретик и историк Альфред Тайер Мэхэн.

27 сентября православные христиане отмечают Воздвижение честного и животворящего креста Господня. На Руси праздник называли коротко - Воздвижение. На него соблюдали пост, не начинали важных дел и не ходили в лес: считалось, что в это время медведь устраивает себе берлогу, а леший осматривает свое царство. Девушки же в этот день семь раз читали особый заговор на приглянувшихся парней.

Именинник сегодня Иван.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь предупреждает: в первой половине дня возможны конфликты и неожиданные неприятности. Постарайтесь проявить благоразумие, сохраняйте душевное равновесие.

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Гость|27.09.2018 00:20|

Поздравляю настоящиз пеших туристов! ЛУЧШИЙ ОТДЫХ ТУРИЗМ, ЛУЧШИЙ ОТДЫХ ТУРИЗМ, ОТДЫХ ЛУЧШЕ ТУРИЗМА!!!

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