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Не забудь! | 26 июля в России отмечают День парашютиста

25.07.2018|15:07
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Четверг, 26 июля, очень хорошо подходит для того, чтобы совершить первый прыжок с парашютом. Удачно приземлиться и запомнить дату будет легко: в России сегодня празднуют День парашютиста.

26 июля 1930 года группа советских летчиков впервые совершила под Воронежем серию прыжков с самолетов. После этого в СССР началось массовое развитие парашютного спорта.

Сегодня поклонники первого в мире искусственного языка отмечают День эсперанто. Эсперанто - это псевдоним, под которым изобретатель языковой системы Людвиг Заменгоф опубликовал 25 июля 1887 года свою первую работу. Кстати, это имя означает «Надеющийся».

По данным сайта «Этнология», сегодня на эсперанто в мире говорят два миллиона человек, причем для нескольких сотен из них, родившихся в интернациональных браках, это родной язык.

26 июля известно историкам тем, что в 1730 году императрица Анна Иоанновна подписала указ об отливке Царь-колокола, в 1908-м в США было создано Федеральное бюро расследований, а в 1953-м на Кубе началось национальное восстание во главе с Фиделем Кастро.

В народном календаре сегодня день архангела Гавриила. Считается, что именно он постоянно охранял Деву Марию во время ее земной жизни.

На Руси в это время продолжалась жатва. Крестьяне говорили: «Архангел Гавриил на хлебное поле ступил. Золотом зерно отливает, со святого неба добрая сила слетает».

Сухая погода на Гавриила сулила сухую осень, а сильные дожди - проблемы с урожаем.

Именины 26 июля празднуют Антон, Гавриил, Степан и Юлиан.

26 июля родились британский писатель и драматург Бернард Шоу, швейцарский психолог и психиатр Карл Юнг, английский писатель Олдос Хаксли, американский кинорежиссер и продюсер Стэнли Кубрик и американская актриса Сандра Буллок.

Растущая луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю в этот день могут напомнить о себе нерешенные проблемы и именно сегодня вы сможете от них наконец освободиться.

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