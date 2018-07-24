24.07.2018 | 17:30

Сегодня, 25 июля, исполнилось 38 лет с того дня, как ушел из жизни Владимир Высоцкий - легендарный поэт, автор нескольких сотен песен, актер Театра на Таганке, киноартист.

«Вор должен сидеть в тюрьме!» - эту фразу Глеба Жеглова знает каждый из нас. Впрочем, как и множество песен Владимира Семеновича самой разной тематики. На них - шуточных, дворовых, военных, сказочных, философских - воспитывалось целое поколение. Их запрещали, а сегодня школьники учат стихи Высоцкого наизусть.

Владимир Высоцкий - человек, о котором при жизни слагали легенды. Он был женат на француженке и ездил на мерседесе - неслыханное дело в советское время! Ему шли письма из всех уголков страны. Он выступал перед студентами, рабочими, профессорами. Его считали своим и фронтовики, и дальнобойщики, и спортсмены, и шахтеры, и моряки, и еще самые-самые разные люди.

Ему было всего 42, когда его не стало. Очевидцы рассказывали: провожать Высоцкого пришло немыслимое количество народа. Из всех окон с магнитных пленок звучали его песни: «Но что-то кони мне достались привередливые: и дожить не успел, и допеть не успеть...»

25 июля в России отмечается День сотрудника органов следствия. Именно в этот день в 1713 году указом Петра I была основана следственная канцелярия.

Напомним, что в России отмечается еще и День образования Следственного комитета РФ - 15 января.

25 июля также является Днем речной полиции. Она появилась во второй половине XIX века и патрулировала водные пространства Санкт-Петербурга, а позже была создана и в других российских регионах.

В истории 25 июля известно как траурный день: в 1708 году по приказу гетмана Ивана Мазепы был убит украинский государственный и военный деятель Василий Кочубей, в 1794-м в Париже казнили французского поэта Андре Мари Шенье, в 1826-м были повешены пять руководителей восстания декабристов: Пестель, Рылеев, Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин и Каховский.

В народном календаре 25 июля - Прокл Плакальщик. С этого дня начинались большие росы. Наши предки верили, что роса, выпавшая на Прокла, является целебной, поэтому умывались ею.

Утренний туман в этот день сулил ясную погоду.

Именины сегодня отмечают Арсений, Вероника, Гавриил, Иван, Мария, Михаил и Федор.

25 июля родились драматург Михаил Загоскин, писатель, кинорежиссер и актер Василий Шукшин, а также звезда сериала «Друзья» Мэтт Леблан.

Растущая луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю это день, когда повышается эмоциональность и чувствительность, лучше ни с кем не выяснять отношения и не ссориться.